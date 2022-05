Hunter x Hunter: il manga potrebbe tornare con nuovi capitoli!

Tutti conosciamo benissimo il manga del maestro Togashi, Hunter x Hunter, soprattutto per via della sua pubblicazione irregolare e discontinua. La causa è legata alle condizioni di salute del mangaka che non gli hanno permesso di lavorare costantemente.

Ora riportiamo quello che si può considerare un rumor, quindi è importantissimo non considerare quello che leggerete ufficiale. Tuttavia qualcosa di concreto c’è.

L’insider che ormai conosciamo, WSJ_manga, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter una foto dove è possibile vedere una parte di una tavola. La descrizione riguarda proprio Hunter x Hunter. L’utente riporta che ci sarebbero alcuni capitoli della serie di Tokashi in produzione!

Di seguito riportiamo quanto abbiamo detto:

Considering everything tweeted before, it seems safe to say more HUNTERxHUNTER chapters are being produced for now. https://t.co/kWdF9Uoogo — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 24, 2022

Ma siamo sicuri di ciò che leggiamo? Come si vede l’insider stesso ricondivide un post. Questo post è presente sulla pagina Twitter di Yoshihiro Togashi e chi ci da conferma dell’autenticità della pagina Twitter è Yusuke Murata, sempre su Twitter.

According to Yusuke Murata, the account claiming to be HUNTERxHUNTER's mangaka Yoshihiro Togashi is confirmed to be real. https://t.co/yBfDU56j2S — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 24, 2022

Il mangaka che si occupa dei disegni di One-Punch Man scrive nel post “È lui in persona“. Quindi è davvero Togashi!

Ora tornado al post pubblicato, a questo punto, dal mangaka di Hunter x Hunter in persona, annuncia ai fan: “Altri quattro episodi per ora”.

Cosa dovrebbero pensare adesso tutti i fan delle vicende di Gon e Killua? Di sicuro stando a quello che abbiamo riportato, non viaggiare troppo ma non essere nemmeno troppo pessimisti. Qualcosa in movimento c’è!

Quindi da adesso monitoreremo da vicino la situazione e rilasceremo ogni dettaglio e novità al più presto.

Ricordiamo di seguito la sinossi del manga per un ripasso rapido e per prepararci al suo eventuale ritorno: