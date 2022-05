Hunter x Hunter: ecco la nuova collezione di Funko Pop

Hunter x Hunter è uno dei manga più famosi tra gli amanti del genere, ma non principalmente per la sua qualità, che di sicuro non si discute. Basti pensare che i primi venti volumi del manga hanno venduto più di 36 958 000 copie soltanto in patria.

Il punto che stona è la sua discontinuità. Togashi, uno dei migliori mangaka in circolazione è costretto spesso a fermarsi per alcuni problemi di salute che gli impediscono di lavorare con costanza al manga.

Tuttavia ci sono altre azioni che fanno in modo di non abbandonare tutti gli appassionati della serie. Parliamo del merchandising. Infatti ecco una nuova ondata delle Funko Pops di Hunter x Hunter, lanciata come parte di Funkoween 2022.

Cos’è Funkoween? Per coloro che non lo sapessero si tratta di un grande evento a tema a metà strada da Halloween. È programmato dal 17 maggio al 19 maggio di quest’anno.

I fan degli anime hanno già assistito al primo Jujutsu Kaisen Funko Pop del giorno uno, e ora il giorno due prevede quelle di Hunter x Hunter.

La nuova ondata di Hunter x Hunter Funko Pops include:

un incontro tra Komugi e Meruem Gunji;

Bisky (Biscuit Krueger);

Kite con la falce;

Netero.

Di seguito mostriamo in anteprima le figure che saranno disponibili all’acquisto:

Tutti coloro che saranno interessati all’acquisto di queste Funko Pop possono procedere all’acquisto cliccando su questo link che porta al sito Entertainment Earth. Il prezzo delle varie figure si aggira intorno a poco più di 10€.

Sono passati ormai quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo di Hunter x Hunter. Al momento non ci sono notizie o aggiornamenti relativi a un ritorno dell’adattamento anime. Lo stesso bisogna però dire del manga. Infatti molti appassionati sono scoraggiati e pensano che non rivedranno mai più Gon in azione.

Noi ci auguriamo, tuttavia che non sarà così e saremo pronti a fornire tutte le informazioni non appena qualcosa tornerà a bollire in pentola.