Hunter x Hunter fa discutere per via del merchandising a dir poco "disturbante"

Hunter x Hunter fa discutere per via del merchandising a dir poco “disturbante”

Hunter x Hunter non continua il manga, ma fa discutere per via del suo merchandising a dir poco “disturbante”

Hunter x Hunter è capace di tenere un profilo basso, ma una volta tanto, nonostante non esista un vero e proprio seguito, finisce per fare qualcosa che non possiamo trascurare, e quindi celermente salta all’occhio.

Mentre il manga continua la sua pausa, il team dietro alla serie è in piena attività e lavora a nuovi giocattoli. Ma in questi giorni, uno dei nuovi peluche dedicato alla serie, sta diventando virale per il suo design assolutamente disturbante.

Da come possiamo “ammirare” da Sora News 24, la vicenda di Hunter x Hunter è iniziata quando i fan in Giappone hanno scoperto la nuova ondata di merchandise. È stato lì che al pubblico è stato mostrato uno zaino di peluche ispirato all’anime, ma il suo aspetto tremendo ha scosso gli appassionati.

Come si può vedere in calce, lo zaino di peluche ricrea la Bestia Nen in tutta la sua gloria buggy. La figura è ricoperta di macchie nere e ha diverse braccia che spuntano dai lati. Guardando il suo volto, il peluche ha una bocca a forma di ventosa che si apre in modo scomodo e ha anche una coda.

Quando i fan indossano lo zaino, sembra che il Nen Beast stia strisciando sulla schiena e la vista è a dir poco da incubo.

Se non vi ricordate di questa bestia, Hunter x Hunter ha introdotto il mostro una volta che Abengane lo ha evocato. Nel manga era uno spettacolo terrificante, e ora Premium Bandai ha portato in vita la bestia come pezzo di merchandising di nicchia. Se avete voglia di spendere 60 dollari per questa borsa, nessuno vi ferma.

Hunter x Hunter è ormai da quattro anni che è fermo, e non esistono sviluppi di trama consistenti che permettono di avviare l’arco narrativo finale, volto a concludere le vicende di Gon e affini.

Considerando il tempo trascorso, senza ombra di dubbio è veramente difficile aspettarsi una vera conclusione, e proprio per questo il manga è allo stesso tempo amato/odiato dai lettori di tutto il mondo.