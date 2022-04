Yoshihiro Togashi: auguri al papà di Hunter x Hunter che compie 56 anni

Yoshihiro Togashi è un autore importante ed influente nel mondo dei manga e della cultura pop in generale, grazie ad opere incredibili come YuYu Hakusho e il sempreverde (e mai terminato) Hunter x Hunter.

Purtroppo sulla sua ultima opera il sensei non ha rilasciato ulteriori aggiornamenti sulla serializzazione futura del sua manga, e sono ormai anni che la storia, per quanto geniale e stupenda, è bloccata in data da destinarsi.

Ma oggi, nonostante tutto, vogliamo riconoscere la grandezza del mangaka e festeggiare il suo compleanno. Infatti il 27 aprile del 1966 a Shinjo Yamagata, in Giappone, nasceva Yoshihiro Togashi, un’artista a tutto tondo, che nel bene e nel male, avrebbe lasciato incondizionatamente il segno.

Come volevasi dimostrare nonostante la sua svogliatezza (giustificando senza ombra di dubbio i problemi di salute che si pongono sempre sopra tutto), Togashi rimane un’icona, insieme ai suoi manga cult come lo è per esempio anche YuYu Hakusho, il leggendario Yu Degli Spettri.

Sperando che Hunter x Hunter riprenda regolarmente (o quasi) facciamo un grande augurio a Yoshihiro Togashi, che con il suo talento ha sempre regalato storie e personaggi davvero incredibili.

56 years ago today on April 27, 1966 in Shinjo Yamagata, Japan, one of the GREATEST writers was born.

Happy birthday Yoshihiro Togashi! Thank you for sharing your amazing stories with us. Hope you are doing well and please come back soon! pic.twitter.com/dSaaWThZIX

— Hunter❌Hunter (@HxHSource) April 27, 2022