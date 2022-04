Hunter x Hunter: ecco in cosa consisterà il vero esame da Hunter

Hunter x Hunter è ormai da quattro anni che è fermo, e non esistono sviluppi di trama consistenti che permettono di avviare l’arco narrativo finale, volto a concludere le vicende di Gon e affini.

Considerando il tempo trascorso, senza ombra di dubbio è veramente difficile aspettarsi una vera conclusione, e proprio per questo il manga è allo stesso tempo amato/odiato dai lettori di tutto il mondo.

Comunque esiste una fetta che non si da per vinta e che spera apertamente di riuscire a leggere/vedere il proseguo di Hunter x Hunter, magari anche tramite l’anime, dato che è la versione più papabile per quanto riguarda il proseguo della narrazione.

Nel corso di marzo abbiamo parlato della possibilità di effettuare un esame da Hunter reale, e oggi sono state rivelate delle succose novità al riguardo.

Ottenere la licenza da Hunter, nell’anime originale, di certo non è uno scherzo: bisogna affrontare numerose e rischiose sfide, volte a misurare e quantificare le proprie capacità, spesso come già accennato, rischiando anche la vita, tutto sotto gli occhi apatici e giudicanti dell’Associazione Hunter.

Anche se quello che si svolgerà nella vita reale ovviamente non comporterà gli stessi rischi, sicuramente sarà eccitante per tutti gli appassionati.

Esso avrà luogo nello stadio da baseball Meiji Jingu a Tokyo dal 3 al 5 maggio, dando a 150 partecipanti la possibilità di diventare degli Hunter professionisti.

Già dal nome è molto chiaro in cosa consisterà la prova: “Hunter x Hunter: Escape From Hunter Test Stadium”.

I concorrenti, per ricevere il titolo e il tesserino da Hunter, dovranno evadere dallo stadio, trovando l’uscita mentre il capo della Brigata Fantasma Chrollo Lucifer cercherà di mettere in atto un piano tutto suo, volto ovviamente a depistare e confondere i concorrenti che cercano di scappare.

Per gli appassionati e i temerari che decideranno di partecipare all’evento, saranno anche distribuiti dei gadget a tema, come maschere, portachiavi, poster, monete e tanto altro.

Per l’occasione ovviamente è stato realizzato anche un poster (inserito all’interno del nostro articolo) che conferma l’evento, con una grafica e una illustrazione con protagonisti Killua, Gon e Chrollo.

Vi aggiorneremo una volta svolto l’evento, sperando che saranno rilasciati dei video dimostrativi di questo singolare esame.