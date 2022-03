Hunter x Hunter: presto sarà possibile effettuare l’esame da Hunter

Hunter x Hunter ha rivoluzionato il volto degli Battle Shonen moderni, grazie ai suoi personaggi, alle vicende e ai combattimenti singolari e unici che hanno reso l’opera di Togashi immortale.

L’enorme passione dietro quest’opera è davvero rilevante e proprio per questo, attualmente i fan sono davvero delusi.

Hunter x Hunter è ormai da quattro anni che è fermo, e non esistono sviluppi di trama consistenti che permettono di avviare l’arco narrativo finale, volto a concludere le vicende di Gon e affini.

Considerando il tempo trascorso, senza ombra di dubbio è veramente difficile aspettarsi una vera conclusione, e proprio per questo il manga è allo stesso tempo amato/odiato dai lettori di tutto il mondo.

Comunque esiste una fetta che non si da per vinta e che spera apertamente di riuscire a leggere/vedere il proseguo di Hunter x Hunter, magari anche tramite l’anime, dato che è la versione più papabile per quanto riguarda il proseguo della narrazione.

Ma nel silenzio della notte, in queste ore è stato diffuso un comunicato insolito, tramite le pagine di Shonen Jump: a quanto pare, in Giappone si terrà presto un vero e proprio esame per diventare un Hunter, simile a quello effettuato dai protagonisti del manga di Yoshihiro Togashi.

Il rumor è stato diffuso su Twitter da WSJ_manga. Il rumour anticipa che l’evento si terrà durante l’annuale settimana di Golden Week in Giappone, che quest’anno si presenterà dal 29 aprile al 5 maggio 2022.

Il post non dice altro e nessuna informazione al riguardo è trapelata, ma molto probabilmente il tutto sarà esplicato nel prossimo numero della rivista.

HUNTERxHUNTER will be holding a 'Hunter Test' at Tokyo's Jingu Stadium during this year's Golden Week. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 16, 2022

I fan sono rimasti sorpresi nel leggere un post riguardante Hunter x Hunter, visto che la sua poca costanza nella serializzazione, ha fatto perdere davvero la speranza a quasi tutti i lettori, che forse, proprio nel momento più opportuno potranno rivivere dal vivo l’esperienza del loro manga preferito, in compenso a quello che da 4 anni ormai, non leggono più su carta.

Inoltre, considerano che l’evento dovrebbe rispecchiare quello affrontato dai protagonisti della serie, ci troveremo di fronte a delle prove faticose, al limite dell’umano, che solo pochi eletti riusciranno a superare, ottenendo così, il tanto famigerato “Tesserino da Hunter”.