Berserk ancora oggi è una serie unica e inimitabile, capace di catturare milioni di fan in tutto il mondo. Chiunque si sia approcciato a quelle pagine, ne è rimasto innamorato, stregato, quasi ipnotizzato. Il fascino creato da Kentaro Miura è inimitabile, e se oggi siamo ancora qui a discuterlo, un motivo esiste: è semplicemente un capolavoro sotto tutti i fronti.

Tra le ultime novità inerenti al brand troviamo una singolare collaborazione con SuperGroupies, marchio principalmente conosciuto per la produzione e la vendita di accessori riguardanti il mondo dei videogiochi e degli anime e manga. La collaborazione ha dato vita a dei bellissimi orologi a tema Berserk, raffiguranti i due protagonisti principali della storia: Gatsu e Grifis. I due sono spesso al centro della storia, specie se consideriamo la prima parte dell’opera in questione.

Dalle foto in calce potete notare il design accattivante inerente ai personaggi: il rosso e il nero rispecchia Gatsu ovviamente, ed il tutto è coronato dal marchio dei dannati. L’orologio dedicato a Grifis invece, offre una colorazione tenue, chiara, dove il bianco e l’oro si sposano alla grande per richiamare il personaggio a cui è dedicato l’orologio.

Per chi fosse interessato, gli orologi sono disponibili sul sito ufficiale del produttore al modico prezzo di di 228 dollari americani l’uno, circa 207 euro. Il prezzo non è accessibile, ma con qualche rinuncia vi porterete a casa un pezzo unico e pregiato, dedicato alla saga immortale di Berserk.

Un’opera talmente appassionante da ispirare l’intera saga dei souls. Ecco la citazione all’interno di Elden Ring, il nuovo gioco From Software.

Durante l’avventura è possibile reperire e usare lo Spadone di Gatsu:

La descrizione dello Spadone presente nel gioco non è da meno, e anche lì possiamo leggere e apprendere che è un’arma per massacrare nemici non umani, proprio come la utilizzava il protagonista di Berserk. Questo particolare è stato sicuramente aggiunto da Miyazaki per non lasciare dubbi al pubblico riguardante il suo amore verso l’opera del compianto Kentaro Miura, che nel 1996 rivoluzionò per sempre il mondo, non solo dei manga, ma quello riguardante la cultura pop in generale.