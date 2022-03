Digimon Survive: presentati i nuovi personaggi del gioco

Digimon Survive, il nuovo videogioco dedicato al brand, si presenta con un nuovo trailer, comprensivo di personaggi e gameplay. Il titolo di Bandai Namco, insieme al team HYDE sta lavorando ad un GDR strategico dedicato al mondo di Digimon, inserendo vicende e personaggi completamente originali.

La prossima storia da vivere nel mondo di Digimon sarà colma di novità, ed una di queste riguarda il comparto grafico che cambierà drasticamente i combattimenti, visto che saranno ricostruiti in 3D. Durante il Digimon Con 2022, il produttore Kazumasa Habu, ha confermato che il cambio di sviluppatori è stato optato, passando per Witchcraft fino ad arrivare ai ragazzi di HYDE.

Durante la finestra di presentazione dello show, Bandai Namco ha tenuto a sottolineare che il gameplay di Survive si rifarà alle avventure testuali e ai giochi che trasmettono e mostrano delle battaglie epiche, con una storia classica divisa in capitoli: infatti, da come enuncia il produttore, il rapporto tra le componenti testuali della storia e le fasi di combattimento improntate sulle sfide tattiche sarà di 7 a 3.

Rimaniamo come sempre, di attendere altri dati per avere un quadro completo di questo nuovo Digimon Survive, che si prospetta essere un’opera degna di nota soprattutto per gli appassionati del franchisee. Il nuovo GDR strategico di Bandai Namco e HYDE sarà disponibile, se tutto va bene, nel corso di questo 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Digimon è un media franchise giapponese che comprende anime, manga, giocattoli, videogiochi, giochi di carte collezionabili e altri media, reso popolare soprattutto grazie alle dieci serie animate, ideate da Akiyoshi Hongo a partire dal 1999 e prodotte dalla Toei Animation.

Digimon è l’abbreviazione di Digital Monsters, cioè mostri digitali, che caratterizzano la serie e vivono in un universo parallelo al nostro: Digiworld, il mondo digitale, che si è sviluppato dalle varie reti di comunicazione presenti sulla Terra.

I Digimon sono inoltre protagonisti, oltre all’anime e al manga, di alcuni film d’animazione, vari giocattoli, svariati videogiochi, giochi di carte collezionabili.

La serie in questione è in parte ispirata al Tamagotchi, famosissimo gioco digitale lanciato dalla Bandai, la cui versione personalizzata è uscita il 26 giugno 1997. Digimon è una serie d’avventura in cui rientrano alcuni elementi tipici dell’iniziazione dall’infanzia all’età adulta.