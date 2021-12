Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – una clip doppiata in esclusiva

In collaborazione con Anime Factory presentiamo la clip “Cosa Succede” in esclusiva per i nostri utenti, dall’anime film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che il film sarà solo al cinema per un evento speciale di 7 giorni dal 9 al 15 Dicembre 2021.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna è ambientato dopo gli eventi di Digimon Adventure tri. ed è definito come l’ultima avventura di Taichi e Agumon.

Tomohisa Taguchi (Persona 3 the Movie, Kino’s Journey – The Beautiful World, Twin Star Exorcists) dirige il film presso Yumeta Company (La Corda d’Oro, Cannon Busters) su sceneggiatura scritta da Akatsuki Yamatoya (Digimon Adventure, Digimon Frontier, Digimon: Data Squad).

Seiji Tachikawa (Kino’s Journey – The Beautiful World, Ao Haru Ride – A un Passo da Te) è il direttore capo dell’animazione.

Hiromi Seki, produttore di Toei Animation degli anime originali di Digimon, supervisiona il film; altri ritorni sono quelli di Katsuyoshi Nakatsuru al character design e di Kenji Watanabe al monster design.

Toei Animation è accreditata alla produzione.

In Giappone è uscito il 21 Febbraio 2020.

Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una decisione rapidamente e presto i bambini prescelti diventeranno adulti.