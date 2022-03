Whalefall: arriva il Jrpg ispirato a Final Fantasy e il Signore degli Anelli

Whalefall è stato annunciato durante l’ID@Xbox Showcase dai ragazzi di Whitethorn Games, gli autori a capo di questo nuovo titolo videoludico ispirato al mondo di Final Fantasy e il Signore degli Anelli.

Questa nuova creatura di Whitethorn Games ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico, visto e considerato che attinge da fonti davvero rilevanti. Whalefall è un gioco di ruolo tattico a cavallo tra il genere JRPG e SRPG con rilevanti elementi da Visual Novel. Le vicende sono ambientate nel fantastico mondo di Osfeld popolato da bestie erranti e pacifiche.

Ogni cento anni la vita di una balena giunge naturalmente alla sua conclusione, posandosi con grazia al suolo, regalandogli tutta la sua esperienza della vita vissuta sulla Terra. Ma purtroppo le cose sono destinate a cambiare: la Regina Lucrezia della Stoneshield Legion, nel tentativo di ripristinare l’Impero Perduto di Iron Chain, ha ordinato ai suoi di abbattere una di queste balene, gettando l’intero continente in un caos senza fine.

Whalefall si prospetta un titolo interessante, vista la sua singolare storia inerente alla metafora della vita e della distruzione, insieme ad alcune trovate interessanti e succose. Una vicenda composta di tre atti, un vastissimo mondo da esplorare, un alta personalizzazione, innumerevoli personaggi e razze da conoscere, in una delle produzioni più interessanti inerenti al mondo dei videogiochi strategici.

Dalla pagina Steam di Whalfall, possiamo chiaramente capire che al momento il titolo è solo in inglese, ed è previsto nel corso del 2023. Tra le piattaforme di rilascio troviamo il PC e le principali console casalinghe, compresa Xbox Series X/S; dato che il videogame è stato annunciato proprio all’ID@Xbox! Parallelamente al tutto, i ragazzi di Whitethorn Games hanno lanciato una campagna Kickstarter, con un obiettivo fissato a 45.590 euro. Al momento Whalefall ha 65 sostenitori e la campagna si concluderà tra 29 giorni. La somma fissata non è stata ancora raggiunta e se volete dare un’occhiata a questo ambizioso progetto, potete visitare la pagina in questione.

Se amate il genere JRPG e SRPG, e avete una passione smisurata per opere come Il Signore degli Anelli e Final Fntasy, di certo non potete lasciar sfuggire Whalefall, che durante la presentazione ha acceso la curiosità del pubblico videoludico.