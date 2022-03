The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la versione non ufficiale per PC ha una data d'uscita ufficiale

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la versione non ufficiale ha una data d’uscita

The Legend of Zelda: Ocarina of Time avrà una versione non ufficiale per PC. L’annuncio arriva da parte dei modder che annunciano anche la data d’uscita del titolo, come anticipato in precedenza.

A distanza di quasi 24 anni dalla sua uscita ufficiale su Nintendo 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time arriverà anche su PC il primo giorno di Aprile, quasi come per beffare la Nintendo. Il 22 Marzo tramite una livestream, gli sviluppatori di questa nuova versione annunceranno il titolo.

Non è difficile pensare che il personale dietro il progetto sarà perseguitato da Nintendo per vie legali, anche se per alcuni motivi la situazione non sarà così semplice:

Il progetto è simile a quello che fu Super Mario 64 per PC, quindi un gioco completamente ricostruito da zero, che non copia e non ruba dalle opere originali. Gli sviluppatori/modder hanno giocato le carte giuste.

Il codice di gioco è nuovo, e quindi non è stato recuperato nulla del materiale originale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, compresi asset o elementi riciclati dal codice originale. Inoltre, essendo uno sviluppo che è partito da zero, il titolo funzionerà in maniera nativa su PC e non tramite emulazione.

A livello di copyright molto probabilmente si può fare bene poco, purché il progetto rimanga interamente senza scopo di lucro.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un videogioco d’azione e avventura dinamica per Nintendo 64 sviluppato da Nintendo Entertainment Analysis & Development e pubblicato da Nintendo in Giappone il 21 novembre 1998, in Nord America il 23 novembre e in Europa l’11 dicembre dello stesso anno. È il quinto capitolo della serie di The Legend of Zelda e il primo in grafica 3D.

Nella storia, Link ancora una volta ha il compito di fermare il malvagio Ganondorf nella sua ricerca della Triforza, una sacra reliquia che esaudisce qualunque desiderio di chi la possiede. Durante la sua avventura, deve viaggiare nel tempo e imparare a suonare un’ocarina dai poteri magici.

Alla sua pubblicazione, Ocarina of Time ha ricevuto giudizi e valutazioni estremamente positive da parte della critica specializzata, che ne ha lodato in particolare le numerose innovazioni nel campo del gameplay, come il sistema di target-lock, che permette di concentrare lo sguardo del personaggio verso un solo avversario durante le battaglie, e molte altre caratteristiche divenute col tempo elementi comuni nei videogiochi d’avventura. Il titolo è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi ed è attualmente il gioco con la valutazione più alta nel sito aggregatore Metacritic, con un punteggio di 99/100, con certificazione del Guinness dei primati, che lo conferma “videogioco più apprezzato dalla critica su Metacritic”, aggiornata al 14 dicembre 2016. Nel corso degli anni ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Gioco dell’anno da parte dell’Academy of Interactive Arts & Sciences. In totale, ha venduto più di 7,6 milioni di copie in tutto il mondo, di cui più di 1 milione nel solo Giappone.