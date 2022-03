Dance Dance Danseur è il nuovo progetto dello Studio MAPPA che porta sul piccolo schermo il manga scritto e illustrato da Asakura George, che ora ottiene anche un adattamento anime. Un secondo trailer è stato rilasciato nelle scorse ore, e insieme alla clip, apprendiamo anche che la data prevista per la prima, è confermata l’8 Aprile in Giappone sulla piattaforma Disney+. Molto probabilmente in Italia arriverà su Crunchyroll sottotitolato in italiano, ma nulla è ancora sicuro.

Dal sito ufficiale possiamo inoltre, leggere i nomi dei doppiatori ufficiali di questo nuovo progetto: Daiki Yamashita come Junpei Murao, Kouki Uchiyama come Ruou Mori e Kaede Hondo come Miyako Godai.

Asakura George oltre Dance Dance Danseur, ha scritto una varietà infinita di storie, tra cui Heart wo Uchinomese!, Heibon Ponch, Koibumi Biyori, Oboreru Knife, Shounen Shoujo Romance e Suimitsutou no Yoru, per citarne alcuni. L’opera che sarà trasposta in una serie animata dallo Studio MAPPA, Dance Dance Danseur, è attualmente pubblicato sulla rivista Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan nel settembre 2015.

Alcune info sulla produzione e il primo trailer a seguire:

Munehisa Sakai (Zombie Land Saga) sta dirigendo l’anime negli Studi MAPPA. Yoshimi Narita (My Senpai Is Annoying, Our love has always been 10 centimeters apart) è responsabile della composizione della serie. Hitomi Hasegawa (Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather animation director) disegnando tutti i personaggi della storia.

Gli altri memebri dello staff sono: Hitomi Hasegawa, Masahiko Komino, Yumi Kuroiwa (Direttori capo dell’animazione), Hisatoshi Shimizu (Assistente alla regia), Hajime Ohtani (Direttore tecnico del balletto), Tsuyoshi Kuwahara, Atsushi Ogasawara (Direttori dell’animazione del balletto), Naoya Homan (Coreografia di danza), Mari Fujino (Direttore artistico), Madoka Yagi (Compositing Director of Photography), Tomoko Washida (Direttore CG), Kana Tanabe (Color Key Artist), Tomoki Nagasaka (Montaggio), dugout (Produzione del suono), MICHIRU (Musica).

Ecco la sinossi ufficiale che potete trovare anche qui:

Junpei, il nostro protagonista, sta beatamente dormendo tra le braccia di Morfeo, durante il saggio di danza classica di sua sorella, quando improvvisamente un ballerino si presenta sul palco, mostrando tutte le sue abilità. Commosso dalla forza e dall’eleganza dimostrata dal ballerino, Junpei scopre il suo amore recondito verso questa meravigliosa arte. Successivamente a una scoraggiante tragedia però, il ragazzo giura di lasciarsi il passato alle spalle e di diventare l’epitome della virilità. Ma come si comporterà quando il suo amore per il balletto riaccenderà la sua fiamma? O piuttosto, è mai stato capace di rinunciare alla sua passione?”

Dance Dance Danseur sarà pubblicato da J-POP il 30 Marzo del 2022 nelle fumetterie e librerie italiane.