Tra le uscite manga GOEN del 18 Marzo 2022, come annunciato sulla pagina Facebook della casa editrice e sul sito di Pegasus Distribuzione, continuano L’Assistente del Mese e Ridendo tra le Nuvole, e troviamo il nuovo volume Dove Vivono i Ragazzi.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 18 Marzo 2022, ricordandovi anche le novità annunciate per Maggio 2022..

Le uscite manga GOEN del 18 Marzo 2022

MEGA COLLECTION 34 – DOVE VIVONO I RAGAZZI

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n

Shonen/Young-Adult/Drammatico

€ 6,95

Sano Kiri desidera solo una normale vita da liceale.Purtroppo, il suo percorso si incrocia con quello di Minamino Ryuu, afflitto da una strana forma di “complesso del miglior amico”, e dal misterioso Narasaki Subaru. I migliori giorni della vita di Kiri si prospettano, pertanto, molto meno tranquilli di quanto lui avrebbe desiderato. Ritorna il maestro Furuya con un nuovo, emozionante volume.

U-JIN COLLECTION EXTRA 15 – HOLY KNIGHT 4

12,2×17,8, B+sc, b/n e col., 204 pp

Seinen/Fantasy/Erotico

€ 6,95

Uomini e demoni: la storia delle loro battaglie attraversa i secoli. Shinta Mizumura è il detentore del Sacro Potere che gli è stato tramandato per proteggere l’Umanità. Tuttavia quel potere sembra sul punto di svanire a causa del suo risveglio solo parziale.

Dall’altra parte fa la sua comparsa Lilith dagli occhi rossi, prova dell’appartenenza alla stirpe dei demoni.

Da Maya Miyazaki, regina dei manga Fantasy erotici, un’eccitante storia di sexy vampire d’ambientazione scolastica.

HANAMI COLLECTION 44 – E SE FOSSE AMORE? 8

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Romantico/Slice of life

€ 5,95

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.

Poco alla volta, Ichino e Shin hanno iniziato a comunicare tra loro. Ora, per fermare il conflitto tra ragazze e ragazzi nella scuola, decidono di inflitrarsi nelle “linee nemiche” travestendosi… Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.

VELVET COLLECTION 48 – KARNEVAL 25

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Incendi misteriosi divampano senza possibilità di controllarli. È solo il preludio allo scontro finale tra bianco e nero… e all’avvento del nulla?

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

HANAMI COLLECTION 52 – RIDENDO TRA LE NUVOLE 3

13×18, b+sc, 200 pp circa, b/n

Shonen/Fantastico/Storico

€ 6,50

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?

HOSHI COLLECTION 34 – IL SENTIERO DEI FIORI 14

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Romantico/Slice of life

€ 6,95

Se neghi la tua natura, la tua esistenza è finita!

Perché le persone in difficoltà interpretano anche gli eventi più insignificanti in chiave negativa? Il padre del figlio di Yuna è Shuroko! Proprio quello Shuroko della nobile casata Soshi. Ora che il segreto è stato svelato, non è più possibile tornare indietro.

NYU SUPPLEMENT 42 – UQ HOLDER! 24

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 6,50

Il clan dei Cacciatori ha trasformato Kuromaru in una spada! Sopraffatto dagli attacchi nonostante la sua semi-immortalità, Tota alla fine evolve a un livello superiore e vola in soccorso di Kuromaru.

Usando il suo nuovo potere localizza il suo nemico: il mago dell’inizio. Manca poco alla fine del mondo. Per i membri della UQ Holder, è giunto il momento della battaglia finale!

MIRAI COLLECTION 55 – L’ASSISTENTE DEL MESE 2

13×18, B+sc, 200 pp, b/n

Shonen/Commedia

€ 6,50

Un gruppo di incredibili personaggi che si interessa un po’ troppo delle… relazioni tra ragazzi e ragazze! “Umetaro Nozaki” è un popolarissimo liceale… e un disegnatore di shojo manga altrettanto famoso. Per qualche motivo, poi, si circonda di persone strane e bizzarre quanto lui. Una cosa è sicura: le emozioni non mancano di certo!

Ecco a voi il secondo volume di questa commedia a proposito di un ragazzo e dei suoi manga d’amore!

AKUMA ZELMA SLIPCASE che contiene i volumi 1 e 2

11,90 €

FANTASMA SLIPCASE che contiene i volumi da 1 a 3

13,50 €

Ed ecco finalmente l’elenco dei titoli nuovamente disponibili!