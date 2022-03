Final Fantasy: ecco il crossover con Zelda Breath of the Wild

Final Fantasy è uno dei titolo più amati dell’intera storia videoludica, tanto che ancora oggi possiamo ammirare remake di pregiata fattura e tanto altro inerente alla saga, in qualsiasi campo artistico.

Stesso discorso per The Legend of Zelda Breath of the Wild, titolo amato da milioni di fan in tutto il mondo, che molto probabilmente hanno acquistato una console Nintendo Switch solamente per godersi questo titolo, che ha scatenato un enorme successo di pubblico e critica; inutile dire che Zelda Breath of the Wild avrà anche un sequel che promette una vastità e una concezione maggiore rispetto al primo capitolo della storica saga.

Final Fantasy e Zelda Breath of the Wild quindi sono tra i titoli più amati al mondo tra gli appassionati dei videogiochi e degli RPG giapponesi in generale, e proprio per questo spesso e volentieri ci troviamo di fronte a trovate geniali davvero sopraffine.

Infatti l’artista noto come ‘PimientosDulces’ ha pubblicato sul suo profilo Twitter personale un’opera davvero sensazionale e onirica, dove immagina Breath of the Wild con lo stile classico di un Final Fantasy.

Da come si può ampiamente notare, l’artista si è basato sul logo ufficiale dell’ultimo capitolo di Zelda pubblicato per Nintendo Switch, ed ha fantasticato come sarebbe stato se fosse stato un JRPG di casa Square Enix.

Potete ampiamente notare che il font utilizzato e lo stile del disegno in questione, richiama in tutto e per tutto quello della serie di Final Fantasy, con la Principessa Zelda a destra, il destriero Epona sulla sinistra e il castello di Hyrule sullo sfondo.

Unica “pecca”, o meglio un fatto curioso è sicuramente la mancanza dello storico protagonista Link, ovviamente colonna portante dell’ultimo capitolo uscito su Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno dei capolavori assoluti non solo considerando la saga, ma anche in tutto il campo videoludico moderno.

The Legend of Zelda e Final Fantasy sono due titoli presenti e decisivi fin dagli albori delle console, due pezzi di storia davvero inestimabili e immensi, che ancora oggi fanno scuola e ispirano sia le nuove case di sviluppo videoludiche, sia artisti di alto calibro e non.