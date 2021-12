The Legend of Zelda – Twilight Princess: si conclude il manga

Il manga The Legend of Zelda – Twilight Princess di Akira Himekawa è a un passo dalla conclusione.

Attraverso Twitter il duo di autrici (A. Honda e S. Nagano) hanno infatti comunicato che la trasposizione del videogioco omonimo uscito nel 2006 per Nintendo Wii e Nintendo GameCube si concluderà con il prossimo capitolo previsto per l’inizio del 2022.

The Legend of Zelda – Twilight Princess ha debuttato su Manga ONE di Shogakukan l’8 Febbraio 2016 e al momento si compone di 10 volumi, l’ultimo dei quali uscito in Giappone il 28 Settembre 2021.

L’arco narrativo conclusivo è iniziato alla fine del 2020.

In Italia la serie, come il resto dei manga tratti dalla storica saga di videogame Nintendo, è in corso di pubblicazione per J-POP:

Il giovane Link affronta una nuova minaccia che incombe su Hyrule, frutto di una magia oscura proveniente da un altro mondo… legato al suo passato! La nuova avventura dell’Eroe del Tempo inizia qui!

Il volume 9 è uscito lo scorso Aprile:

Liberatosi dalle incertezze e dal tormento che lo ostacolavano, a poco a poco Link è riuscito a comprendere il suo compito. Ha messo in discussione se stesso in quanto eroe, ha affrontato i suoi dubbi ed è determinato a combattere l’ultima battaglia a cui lo ha destinato la Triforza.

La storia sta per raggiungere il climax!

Il duo di autrici si occupa dei manga della serie dal 1998; dopo la conclusione di Phantom Hourglass nel 2009, nel 2011 le autrici hanno realizzato il prologo a Skyward Sword e sono tornate alla serializzazione regolare di un manga su Zelda proprio con Twlight Princess.