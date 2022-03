Panini: ecco gli annunci bomba di Planet Manga – Arriva anche Naruto

Planet Manga ha annunciato delle uscite davvero interessanti nel corso della Domenica, in attesa di anteprima 367. (qui per leggere la scorsa Anteprima 366).

Gli annunci in questione sono davvero interessanti e come se non bastasse sono solo alcuni dei titoli che saranno presentati in anteprima da Planet Manga.

SOFT METAL VAMPIRE – HIROKI ENDO

Il manga è ambientato in un’epoca in cui i vampiri hanno preso il posto degli umani quali padroni del mondo e segue le vicende di Miika Itsuki, una ragazza che vive sotto il dominio dei vampiri; la storia prende il via quando Miika incontra Sunabe Alan, un ragazzo vampiro.

Precedentemente l’autore Hiroki Endou ha serializzato All Rounder Meguru sul quindicinale Evening di Kodansha dal 25 Novembre del 2008 all’8 Marzo del 2016 (19 volumetti); su Afternoon tra il 1997 e il 2008 ha invece pubblicato l’opera che gli ha donato notorietà internazionale: Eden – It’s an Endless World!.

In Italia Planet Manga ha pubblicato i suoi Eden, All Rounder Meguru e Hiroki Endou – Racconti Brevi.

STITCH E IL SAMURAI – DI HIROTO WADA

In un universo parallelo, la nave di Stitch si perde nel tempo e nel cosmo, dopo aver effettuato l’ipersalto. Invece della location classico delle Hawaii , la nave di Stitch si schianta nel Giappone dell’era Sengoku , un’epoca in cui i signori della guerra samurai si contendono il controllo del paese, scontrandosi in sanguinose e pericolose guerre per il potere. L’esercito del signore della guerra Yamato Meison rivela l’astronave schiantata al suolo e successivamente ad una breve lotta, Meison trova il “tanuki blu” abbastanza carino e potente da unirsi a lui. Il volto della storia quindi, assume dei tratti umoristici. Stitch & Samurai, conosciuto in Giappone come Tono & Stitch, è un manga ispirato allo spin-off del franchise di Lilo & Stitch, ed è stato serializzato a partire dal13 gennaio fino al 28 dicembre del 2020, sul sito web Days Comic di Kodansha, scritto e disegnato da Hiroto Wada.

STAR WARS – LEIA, PRINCIPESSA DI ALDERAAN – CLAUDIA GRAY, HARUCHI

A sedici anni la principessa Leia Organa sta per affrontare il momento più impegnativo e complesso della sua vita: deve superare tre prove, una per il corpo, una per la mente e una per il cuore, per dimostrare di essere degna di ereditare un giorno la corona di Alderaan. Per farlo si divide tra corsi di sopravvivenza, Apprendistato Legislativo e missioni umanitarie sui pianeti della galassia. Ma qualcosa la distoglie dalle sue pretese al trono: i suoi genitori, Breha e Bail Organa, sono distratti, assenti, presi da misteriose questioni che non vogliono condividere con la figlia. Decisa a scoprire cosa le stiano nascondendo, Leia imbocca un cammino pericoloso, che la porterà ad attirare l’attenzione dell’Impero. E quando finalmente apprenderà la verità, si troverà di fronte alla scelta più ardua: dovrà decidere se dedicare la vita al suo popolo, e all’uomo che ama, o abbracciare un destino più ampio, in una galassia alla disperata ricerca di eroi ribelli. Il resto è storia…

EDEN-HIROKI ENDO

Un pericolosissimo virus, denominato Closer Virus, ha sterminato gran parte della popolazione terrestre. Il suo metodo di attacco è allo stesso tempo semplice e micidiale: trasformare la pelle in materiale corneo, sino a portare l’ospite alla morte. Alcune persone presentano però un’immunità naturale a questo virus, come Enoa Ballade e Hana Mayer, due ragazzini che vengono rinchiusi in una sorta di Eden dove potranno ripopolare la Terra. Vent’anni più tardi, Enoa è il più grande boss della droga del Sud America: ha accumulato molto potere, ma anche molti nemici, tra cui l’organizzazione Propater. Questi ultimi, non riuscendo a ucciderlo, rapiscono la moglie Hana e la figlia Mana, mentre il figlio Elia riesce a sfuggire agli assalitori. Il ragazzo si ritrova a vagare in un devastato Perù insieme al robot Cherubino, intraprendendo un viaggio per cercare di salvare la madre e la sorella rapite.

NARUTO-IL FILM: LA PRIGIONE INSAGUINATA – KISHIMOTO, HIGASHIYAMA

Dopo la cattura per il tentato omicidio del Quarto Raikage, A, in concomitanza con l’assassinio di due jonin rispettivamente del Villaggio della Nuvola e della Roccia, Naruto viene rinchiuso nella prigione di Hozukijou, meglio nota come la “prigione insanguinata” del Villaggio dell’Erba. Mui, il padrone del castello, usa una tecnica di sigillo per rubare ai prigionieri i loro poteri, dal momento in cui Naruto nota che la sua vita è stata presa di mira. Qui comincia la battaglia per svelare la verità dietro i misteriosi omicidi e provare l’innocenza di Naruto.

