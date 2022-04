Hunter x Hunter: quante pause ha fatto l’autore Yoshihiro Togashi?

Sul finire degli anni novanta Togashi decise con Hunter x Hunter di tornare su Weekly Shonen Jump, successivamente a storie di successo come Yu degli Spettri e Level E. Una storia tutta nuova stava per arrivare, che si basava su alcuni dei suoi hobby (Morra Cinese, Videogiochi, Giochi da tavolo e via discorrendo).

Nel corso del tempo, per via dei problemi di salute che hanno colpito l’autore, Togashi è stato costretto ad interrompere il manga numerose volte, per un totale di 1000 giorni di fermo, lasciando i fan con il fiato sospeso, in un circolo vizioso senza fine.

Un numero assurdo se ci pensiamo, che non si decide a diminuire. Non sappiamo ancora se Hunter x Hunter tornerà con la sua regolare pubblicazione, visto che fino ad ora sta marciando su una delle pause più longeve mai fatte nella storia del manga in questione.

A tal proposito, andiamo a vedere quante grandi pause ha fatto il manga nella sua storia editoriale.

Fin dalle prime pubblicazioni Weekly Shonen Jump ha permesso a Togashi di fare numerose pause, ma solitamente queste si limitavano a 2 o 3 settimane di fermo ogni 5 o 6 capitoli circa, con un ritmo comunque molto sbilanciato ma che garantiva la produzione di almeno 25 o 30 capitoli l’anno.

Solo verso la fine del 2005 l’autore si concedeva delle immense pause, che si ampliavano ulteriormente, mentre nel corso del 2006 iniziò la prime vera e propria grande pausa. Infatti dopo il capitolo 260 partì una lunghissima sessione di stop che andò dal #12-2006 al #44-2007, quindi circa un anno e mezzo.

Successivamente ci fu un’altra pausa dalla durata di 19 settimane a metà del 2008, a cui seguì un altro stop durato un anno tra il 2009 e il 2010.

Successivamente un’altra pausa di un anno nuovamente, ci fu tra il 2010 e il 2011; a quest’ultima successe una grande pausa dal 2012 al 2014 ma inframmezzata da due capitoli speciali dedicati a Kurapika.

Poi arrivò tra il 2014 e il 2016, una pausa di circa due anni, a causa di un’operazione alla schiena subita dall’autore; un’altra pausa di un anno arrivò tra il 2016 e 2017, insieme ad una “piccola” pausa successiva di oltre 3 mesi nel 2018.

Infine arriviamo a quella partita a fine dello stesso anno che dura ancora oggi. Quindi attualmente lo stop dura da 4 anni.

In totale quindi, Hunter x Hunter ha fatto 9 lunghissime pause, lasciando tra un capitolo e l’altro la bellezza di 4 mesi di stacco. Davvero assurdo.

Intanto potete divertirvi ad attendere il vero esame da Hunter.