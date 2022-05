Yamato Video annuncia la seconda stagione anime di Yu degli spettri

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale di Yamato Video, è disponibile in Italia la seconda stagione anime di Yu degli spettri. Tutti gli appassionati della serie disegnata e creata dal maestro Yoshihiro Togashi sarà visibile sul canale tematico di Amazon Prime Video, ANiME GENERATIONS.

Di seguito condividiamo l’annuncio pubblicato sulla pagina facebook di Yamato Video:

Tutti coloro che sono appassionati di questa serie e che vogliono quindi guardare l’adattamento anime, possono usufruire del periodo di prova del canale tematico di Prime Video. C’è la possibilità quindi di godere di tutti i servizi offerti per i primi 14 giorni. Una volta trascorsi questi, per poter continuare a guardare il catalogo degli anime presenti ci si dovrà abbonare mensilmente a soli 4,99€.

Questo rappresenta assolutamente un modo importante per poter supportare l’animazione ‘Made in Japan’ in Italia.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, pubblicato sul magazine Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994; la serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon.

A maggio 2007, con cadenza prima quindicinale e poi mensile, la casa editrice Star Comics ha pubblicato i cinque volumi degli anime comic.

I primi tre numeri contengono la trasposizione cartacea dei due film, mentre gli ultimi due dal titolo Yu degli spettri – Perfect Files contengono episodi inediti, schede dei personaggi, interviste con i doppiatori, una piccola enciclopedia terminologica e degli schizzi preparatori.

Yusuke Urameshi è un 14enne teppista, privo di rispetto per adulti e insegnanti. Passa tutto il tempo a fare risse con studenti di scuole rivali o a perdere tempo in sala giochi. Proprio per questo, il giorno in cui Yusuke muore sacrificandosi per salvare la vita di un bambino che giocava incauto in mezzo alla strada, l’aldilà è in subbuglio perchè non sa che fare per quella situazione imprevista: non solo nessuno avrebbe immaginato il gesto altruista di Yusuke, ma il bambino sarebbe comunque sopravvissuto senza nemmeno un graffio. Come premio per il suo atto eroico, a Yusuke viene concessa una possibilità di tornare in vita, a patto di dimostrare di meritare una seconda occasione.