Yamato Video annuncia il film Lupin III – Lupin contro tutti!

Come riporta direttamente la pagina Facebook ufficiale di Yamato Video, è stato annunciato l’arrivo in Italia del film Lupin III – Lupin contro tutti! sul canale tematico di Amazon Prime Video, ANiME GENERATION.

Si tratta di un episodio speciale creato in occasione del cinquantesimo anniversario del manga di Monkey Punch.

Di seguito ecco l’annuncio dell’arrivo del film:

Al momento non c’è una data ufficiale ma questo annuncio farà felici tutti gli appassionati del ladro più famoso del mondo.

Ricordiamo che il film è in arrivo su ANiME GENERATION, il canale tematico giapponese di Amazon Prime Video. Per tutti coloro interessati possono tranquillamente registrarsi per un periodo di prova gratuito che permette di usufruire di tutti i servizi per i primi 14 giorni.

Passato questo periodo di tempo sarà possibile continuare creando un abbonamento rinnovabile ogni mese a soli 4,99€.

Lupin decide di partecipare ad una gara automobilistica indetta da un suo vecchio nemico, Mister X. In realtà la gara è una trappola: Mister X è in combutta con Kyosuke Mamo, un altro nemico di Lupin. Mamo usa la sua macchina del tempo per mandare Lupin nel passato e alterare gli eventi per separarlo dai suoi compagni.

Ricordiamo che Lupin III è una serie di manga incentrati sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Kazuhiko Katō, conosciuto come Monkey Punch. È liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc.

Lupin III debutta in Giappone il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della Futabasha.

La prima serie è pubblicata in Italia da Star Comics con l’etichetta Orion da settembre 2002 a settembre 2003 in 13 volumi, mancante di alcuni episodi.

La seconda serie esce in Italia sempre per Star Comics sulla testata Mitico da aprile 1994 a ottobre 1996 in 31 volumi contenenti 178 episodi sui 190 totali.