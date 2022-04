Yamato Video: un cult leggendario verrà aggiunto su Anime Generation

Yamato Video sui suoi social ufficiali ha rilasciato una notizia davvero grandiosa e sensazionale. Nelle prossime ore infatti verrà annunciato il ritorno di una serie cult e intanto alcune notevoli opere vengono aggiunte al catalogo di ANiME Generation.

Il canale dedicato all’animazione giapponese di Amazon Prime Video accoglie nuove storie, immense, che hanno suscitato amore e ammirazione nel pubblico.

Ritornando all’annuncio della serie cult il pubblico nei commenti spera e chiede a gran voce I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) una delle opere più apprezzate di sempre. Altri chiedono a Yamato Video il ridoppiaggio e la successiva aggiunta di altre serie leggendarie: Slam Dunk e Ken Il Guerriero.

In attesa di scoprire il titolo in arrivo, intanto su ANiME Generation debutta Assassination Classroom Stagione 2, con due puntate ogni venerdì, insieme al doppiaggio in italiano.

Come se non bastasse oltre l’annuncio che arriverà nelle prossime ora e l’aggiunta recente effettiva, arriva anche lo spin-off Korosensei Quest, anch’esso doppiato in italiano. A questi, si aggiungono l’OAV Kyashan il Mito e Karas della Tatsunoko Productions.

Il post cita:

Va bene, abbiamo scherzato ma ora è tempo di tornare seri. Anzi, di parlare di SERIE ANIMATE! L’attesa è finita! ASSASSINATION CLASSROOM 2 è disponibile da oggi in versione doppiata su ANiME GENERATION, il canale tematico di Amazon Prime Video, con i suoi primi due episodi! L’appuntamento è fissato per ogni venerdì, con due episodi inediti a settimana.

Yamato S.r.l. è un’azienda italiana attiva nella produzione e distribuzione di audiovisivo anime fondata nel 1991 a Milano.

Nel catalogo sono presenti titoli di fantascienza, sport, commedia sentimentale, umorismo demenziale, samurai, fantasy, cyberpunk, occultismo, azione, hentai, yaoi con opere di autori quali Osamu Tezuka, Rintarō, Osamu Dezaki, Mamoru Oshii e Satoshi Kon.

Inoltre ripropone una selezione di produzioni televisive d’epoca europea come Belfagor o Il fantasma del Louvre, Il prigioniero, I Compagni di Baal, Agente speciale, Zaffiro e Acciaio, Attenti a quei due e asiatica come Guerre fra galassie.

Dal 2000 al 2004, Yamato si è appoggiata a Medusa Home Entertainment per la distribuzione di anime nel circuito della grande distribuzione. La collaborazione è invece continuata nell’ambito delle serie televisive per tutti i canali di distribuzione.

Tra il 1997 e il 2001 contribuisce alla realizzazione di Man·ga!, rivista italiana dedicata sia al fumetto sia al cinema d’animazione giapponesi.

Nel 1998 il cantante Stefano Bersola, diventa l’interprete ufficiale delle sigle italiane di Yamato Video. Nel 2014 viene pubblicato l’album Anime Songs contenente tutte le sigle da lui incise.