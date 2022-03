Assassination Classroom: Yamato Video annuncia la seconda stagione

Come riporta direttamente la pagina Facebook di Yamato video, è stata annunciata l’arrivo della seconda stagione di Assassination Classroom. Tutti gli appassionati della serie potranno finalmente guardare la seconda stagione doppiata sul canale tematico di Amazon Prime Video, ossia ANiME GENERATION.

Di seguito ecco l’annuncio dell’arrivo della seconda stagione:

Tutti coloro che hanno iniziato a seguire le vicende del bizzarro insegnante, possono continuare a seguire gli episodi su ANiME GENERATION.

Si può cominciare a godere dei servizi offerti dal canale tematico di Amazon Prime Video gratuitamente per i primi 14 giorni. Dopo questo periodo di prova gratuito per poter continuare l’abbonamento costerà solo 4.99 € al mese.

Si tratta di un manga shōnen realizzato da Yūsei Matsui la cui serializzazione è iniziata in Giappone sul numero 31 della rivista Weekly Shōnen Jump, il 2 luglio 2012 e si è concluso il 25 marzo 2016.

In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga a partire dall’8 maggio 2014.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alla sinossi per coloro che non conoscono bene il manga:

Nella scuola media Kunugigaoka si presenta un nuovo e alquanto bizzarro insegnante agli studenti della classe 3-E. Si tratta infatti di un essere munito di tentacoli, dalla testa rotonda, capace di muoversi a 20 volte la velocità del suono. Il suo colore della pelle varia a seconda del suo stato d’animo. Prima di presentarsi alla sua nuova classe, polverizza parte della luna, rendendola per sempre a forma di falce. L’essere misterioso dichiara che entro la fine dell’anno distruggerà anche la Terra. Tuttavia per oscure ragioni, nel frattempo, insegnare alle scuole medie. Avendo praticamente il mondo intero sotto il suo controllo, il governo giapponese, seppur riluttante, decide di esaudire la sua richiesta, a condizione che non faccia del male agli studenti. Così, gli studenti finiscono per chiamarlo scherzosamente Korosensei, il professore invulnerabile. Lungo il loro percorso per diventare sicari professionisti, quegli stessi studenti lo accolgono ogni giorno con tentativi di assassinio, cercando di ucciderlo per salvare il pianeta e per ricevere dal governo i 10 miliardi di yen della ricompensa.