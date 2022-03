Assassination Classroom: disponibili due nuovi episodi doppiati!

Come riporta la pagina facebook ufficiale di Yamato Video, a partire da oggi, venerdì 11 marzo saranno disponibili due nuovi episodi doppiati di Assassination Classroom su ANiME GENERATION.

Gli episodi sono i seguenti:

Episodio 19 – L’ora del pandemonio;

“Immediatamente dopo il loro tentativo di assassinio estivo su Korosensei, appare un nuovo nemico. Con solo 24 ore per salvare i loro compagni di classe, i 15 studenti non interessati devono infiltrarsi nell’hotel e prendere quell’antivirus.”

Episodio 20 – L’ora di Karma – Seconda ora.

“La sezione E non ha intenzione di cedere alle minacce dell’uomo misterioso e si infiltra nell’hotel Fukuma! Ma non sarà certo una passeggiata…“

Per i fan interessati a seguire le vicende raccontate dal mangaka Yūsei Matsui, è possibile Abbonarsi ad ANiME GENERATION e sostienere l’animazione ‘Made in Japan’ in Italia.

Si può accedere gratuitamente e godere del servizio per ben 14 giorni gratuitamente. Una volta trascorsi questi, per poter continuare a usufruire di ANiME GENERATION il costo dell’abbonamento sarà rinnovabile ogni mese a soli di 4,99€!

Le sorprese con ASSASSINATION CLASSROOOM non sono certo finite qui!

Assassination Classroom: il manga

Si tratta di un manga shōnen realizzato da Yūsei Matsui. Ha iniziato la serializzazione in Giappone sul numero 31 della rivista Weekly Shōnen Jump, il 2 luglio 2012 e si è concluso il 25 marzo 2016. In Italia il manga è pubblicato da

Planet Manga a partire dall’8 maggio 2014.

La serie ha avuto una trasposizione in due special animati, un anime che è andato in onda dal 9 gennaio al 19 giugno 2015 ed un film live-action per nel marzo dello stesso anno. Una seconda serie anime è stata trasmessa dal 7 gennaio al 30 giugno 2016

Di seguito ecco la trama del manga: