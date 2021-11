Yamato Video annuncia God Sigma

Attraverso Facebook Yamato Video ha annunciato il ritorno di God Sigma, storica serie anime robotica ideata dal maestro Mitsuteru Yokoyama — il papà di Babil Junior e Giant Robo, tra le sue tante creazioni.

La serie godrà di una nuova edizione restaurata e rimasterizzata, completa degli episodi inediti doppiati per la prima volta in Italiano.

L’uscita è prevista per il 2022:

Ebbene sì, ci siamo! L’atteso ritorno dell’imperatore dello spazio è finalmente ufficiale! Yamato Video è orgogliosa di annunciare l’acquisizione dei diritti di GOD SIGMA, l’anime robotico creato da Mitsuteru Yokoyama e realizzato da Toei Company, che sarà proposto nei primi mesi de 2022 in una nuova edizione completante rimasterizzata e restaurata e per la prima volta completa di tutti gli episodi doppiati in italiano!

God Sigma si compone di 50 episodi, trasmessi in Giappone tra il 1980 e il 1981 e in Italia sulle tv locali a partire dal 1981.

La trasmissione italiana ha mandato in onda 48 dei 50 episodi.

La serie sarebbe dovuta uscire nella collana da edicola I Grandi Robot in DVD de La Gazzetta dello Sport, con uscita prevista per il Novembre 2017:

La collana Daltanious è la prima dedicata ai grandi robot; usciranno prossimamente con La Gazzetta anche Danguard, Combattler V, God Sigma e Daimos.