Haikyu!!: Yamato Video annuncia il primo OAV doppiato in italiano

Recentemente Yamato Video ha rivelato alcune novità circa l’edizione italiana di HAIKYU!! L’ASSO DEL VOLLEY, in uscita su ANiME GENERATION, canale a tema anime di Amazon Prime Video.

Questo, però, è solo l’inizio. Infatti direttamente dalla pagina ufficiale facebook di Yamato Video viene rivelata una nuova informazione importante.

Come riportato sul profilo, insieme alla prima stagione, arriverà anche il primo OAV della serie, ancora inedito nel nostro Paese, ovviamente anch’esso doppiato in italiano.

Per ringraziare tutti del sostegno al loro progetto del canale anime, Yamato Video ha deciso di rendere le serie disponibile a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.

Per tutti coloro che sono fan della serie o incuriositi, è possibile usufruire del servizio on demand accedendo gratis per i primi 14 giorni e, dopo il periodo d’uso gratuito, pagare 4,99 €/mese.

Haikyu!!: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Dopo aver debuttato inizialmente come one-shot sulla rivista “Jump NEXT!“, la serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020.

I capitoli sono stati poi raccolti e pubblicati in 45 volumi tankōbon in Giappone. Haikyuu risulta essere il secondo manga più venduto in Giappone nel decennio tra il 2010 ed il 2019, con oltre 33 milioni di tankōbon venduti.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014 al 21 luglio 2021. Una serie televisiva anime di 25 episodi prodotta da Production I.G è andata in onda da aprile a settembre 2014.

Una seconda stagione, sempre di 25 episodi, è andata in onda dal 3 ottobre 2015.

A partire dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016 è stata trasmessa la terza stagione, composta da 10 episodi.

Una quarta stagione va in onda a partire da gennaio 2020, con un totale di 25 episodi.

L’anime è stato acquistato da Yamato Video, che lo ha mandato in onda dal 10 ottobre 2016 su Man-ga.