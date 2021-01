Come anticipato nel precedente articolo, il numero 7 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da oggi, annuncia il nuovo manga di Yusei Matsui, autore manga affermato per aver scritto e disegnato il successo shonen di Assassination Classroom sempre sulla rivista di casa Shueisha.

Dettagli, titolo e breve sinossi

Il nuovo manga avrà inizio nell’edizione successiva, ovvero il numero 8 del 25 gennaio 2021, e si intitola Nige Jōzu no Wakagimi (Il giovane signore che ha talento nella fuga). Il primo capitolo sarà composto da 52 pagine tra cui una a colori e copertina in rivista.

Il manga che narra una “fuga dalle pagine della storia” si focalizza su un eroe che è scomparso dalla storia e che adesso è sconosciuto.

Ancora, il profilo ufficiale social dedicato ai progetti del maestro giapponese hanno diffuso una prima immagine a colori del manga con il protagonista dell’opera. Possiamo guardarla in calce.

Assassination Classroom

Yusei Matsui ha scritto Assassination Classroom dal 2012 al 2016 su Weekly Shonen Jump. Dal manga è nato l’adattamento anime con due serie anime trasmesse dal 2015 al 2016 realizzate dallo studio Lerche con la regia di Seiji Kishi.

L’opera è composta da 21 Volumi totali e in Italia è disponibile interamente per l’acquisto sotto l’etichetta di Planet Manga.

Prima del successo personale, l’autore è stato assistente per Bobobo-bo-Bo-bobo di Yoshio Sawai per poi debuttare nel 2005 su Weekly Shonen Jump con Neuro-Supernatural Detective.

L’autore giapponese, dopo la serializzazione di Assassination Classroom, si è fatto risentire con alcuni one-shot autoconclusivi tra il 2018 e il 2019. Adesso è pronto a tornare con una nuova serie.



