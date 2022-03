Yamato Video dice addio a Giovanni Battezzato, uno dei doppiatori italiani di punta che ha lavorato su Dragon Ball e One Piece. Un’altra voce storica ci lascia nel corso di questo maledetto 2022. Maledetto, visto che sono trascorsi solamente pochi giorni dalla tragica notizia riguardante la scomparsa di Enzo Polito.

Non avendo nemmeno il tempo di metabolizzare il lutto, Yamato Video dice addio ad un’altra leggenda del doppiaggio: Giovanni Battezzato, come già accennato in precedenza purtroppo.

Nato nel 1950, Battezzato è stato uno dei doppiatori italiani più influenti ed incisivi della storia. Infatti il suo talento e la sua passione lo hanno portato a lavorare sulle serie anime più seguite in Italia: d’altro canto ha donato la voce a Smoker in One Piece ai Cavalieri d’Oro Cancer e Virgo in I Cavalieri dello Zodiaco e al Drago Shenron. Una delle più iconiche.

Ovviamente Giovanni non ha lavorato solamente agli anime. La sua carriera è coronata infatti, da Serie TV come Casa Vianello e I Cesaroni. Ha slittato anche sui videogiochi, dove presta la voce all’iconico personaggio di Victor Sullivan nei vari capitoli di Uncharted.

Battezzato ci lascia ci lascia all’età di 72 anni. Ecco il saluto di Yamato Video:

Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Giovanni Battezzato. Grazie per tutti i personaggi che ci hai regalato!

R.I.P.

Spesso dimentichiamo l’importanza della nostra infanzia e ci rendiamo conto del suo valore solamente una volta cresciuti. Persone come Tony Fuochi, Enzo Polito e Renato Cecchetto (recentemente scomparsi), ci ricordano della sua importanza e ci trasportano indietro nel tempo ogni volta che li ascoltiamo, e noi dobbiamo solo essergli grati per questo.

Pochi giorni fa Yamato Video ha dovuto dire addio anche alla storica voce della sigla italiana di Mazinga Z.

Ricordiamo che il COVID-19 ha portato via anche il maestro Detto Mariano, che tra i tanti lavori è stato il compositore della sigla di Mazinga Z. L’autore, arrangiatore, pianista e produttore si è spento a 82 nella prima ondata della pandemia.