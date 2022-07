Nei manga Shonen molta attenzione si pone chiaramente sui protagonisti principali che, rispecchiando le caratteristiche di questa tipologia di manga, vivono le loro avventure cercando di raggiungere i loro obiettivi. Quali i Personaggi comici manga?

Inoltre tutti i manga Shonen sono famosi e amati per i loro scontri spettacolari mescolati a momenti di comicità. Questa è un’altra peculiarità di questi manga che si può notare in Dragon Ball, One Piece e tantissimi altri. Questi momenti di comicità riescono a spezzare la pesantezza, laddove possibile, di un momento serio che nel caso di Naruto ad esempio, non si verifica quasi mai.

Tuttavia non si tratta solo di alcuni momenti comici ma gli Shonen sono caratterizzati di personaggi comici che riescono ad alleggerire costantemente ogni situazione cupa. Il loro modo di fare, di parlare, di nascondere la paura e anche il loro aspetto fisico rendono possibile tutto questo.

In questa discussione infatti, sarà molto interessante individuare proprio i 5 migliori personaggi comici nei manga Shonen, personaggi che si distinguono per la loro personalità.

Mr. Satan – Dragon Ball Todo – Jujutsu Kaisen Alex Louis Armstrong – Fullmetal Alchemist: brotherhood Gai Maito – Naruto Sanji – One Piece

5) SANJI

Parliamo del cuoco della ciurma di Rufy cappello di Paglia. Abilissimo in battaglia tanto quanto cuoco eccezionale, ha una grossa debolezza che lo rende tra i più divertenti nella serie di Oda: Ama tutte le donne. Le ama talmente tanto da preferire la morte, o quasi, se si trova in battaglia con un avversario donna. Per capire il grado di tormento che prova Sanji basti ricordare il momento in cui guarda per la prima volta la principessa sirena Shirahoshi. Dopo essersi voltato nonostante la preoccupazione di tutti, Sanji non riesce a contenere la sua emozione fortissima che lo porta a diventare di pietra.

Molto divertente è anche la rivalità mista a un po’ di odio e di rispetto, con Zoro. Molte sono le situazioni in battaglia in cui entrambi vogliono affrontare il nemico più forte ma in ogni caso si parla di uno dei personaggi più forti della ciurma di Rufy.

4) GAI MAITO

Il maestro Gai è tra i personaggi secondari più divertenti e forti della serie di Kishimoto. Mentore di Rock Lee e rivale da sempre di Kakashi, sono protagonisti di gare molto divertenti. Gai mostra una positività incredibile e non teme mai nulla. Il suo aspetto fisico, caratterizzato da un caschetto e sopracciglia vistose lo rendono bizzarro. È ossessionato dalla giovinezza e dall’allenamento e gli sketch con Rock Lee sono pura esagerazione di questa sua ossessione.

Gai però era uno dei personaggi più forti e pericolosi e Madara stesso lo considera come il secondo personaggio più forte in assoluto dopo Hashirama, che ha affrontato.

3) ALEX LOUIS ARMSTRONG

È sicuramente tra i personaggi più divertenti della serie di Hiromu Arakawa. Alex Louis Armstrong è un uomo altissimo e nerboruto e si vanta costantemente del suo fisico. L’alchimista in questione è incredibilmente sensibile e questo gli causa non pochi problemi nella vita militare. Infatti tende a commuoversi facilmente e ad essere particolarmente apprensivo nei riguardi delle persone a lui care.

Si preoccupa molto dei suoi sottoposti come fossero suoi figli, e lo dimostra spesso con abbracci dolorosi per le persone che non vantano il suo fisico. Tutto quello che vuole davvero è la felicità di chi lo circonda, e perciò cerca di aiutare la gente finendo però per peggiorare le cose o metterla nei guai, creando situazioni soprattutto comiche e divertenti.

2) TODO

Todo è tra i personaggi più forti in Jujutsu Kaisen ed è uno stregone chiave nella crescita di Yuji Itadori. I suoi modi di fare e di relazionarsi sono particolari infatti la frase con cui esordisce quando parla con una persona che non conosce è “Qual è il tuo tipo di donna?”. Questo crea una situazione esilarante e bizzarra anche perché in base alla risposta Todo può reagire in due modi: amare la persona che da’ una risposta conforme alla sua donna-tipo oppure scontrarsi violentemente contro questa.

Dopo aver posto la solita domanda a Yuji, il protagonista risponde in un modo che stupisce Todo in quanto corrisponde alla sua concezione di donna e da quel momento in poi per Todo loro due sono “Best friends”.

Aldilà di ciò rappresenta un personaggio chiave per Itadori in quanto quest’ultimo riesce a mettere alle strette una maledizione come Hanami, grazie agli insegnamenti e ai consigli di Todo.

1) MR. SATAN

Considerato il combattente più forte sulla faccia della terra nel mondo di Dragon Ball, non poteva mancare. Si tratta dell’unico personaggio della Terra senza poteri. Nonostante ciò riesce a cavarsela anche nelle situazioni più pericolose che possono essere fatali per la sua vita e per quella degli altri. Scredita la forza dei Guerrieri Z dicendo che si tratta di molti trucchetti e che la vera risorsa devastante sia lui. Infondo Mr. Satan non è affatto coraggioso ma agli occhi dei suoi fan riesce sempre ad apparire così, prendendosi meriti non suoi.

L’esempio migliore è quello riguardante la saga di Majin Bu. In questa saga a dirla tutta ha avuto molti meriti, ma dopo che Goku annienta definitivamente Kid Bu la Terra lo acclama come il salvatore del mondo quando invece è Goku che batte il nemico. Il merito che va dato a Mr. Satan è aver convinto tutti gli abitanti del pianeta ad aver ceduto la loro energia a Goku.