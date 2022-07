Nel mondo delle serie animate che adattano i manga Shonen ci sono molte situazioni particolari e bizzarre. Tra queste rientrano di sicuro i cosiddetti easter eggs negli anime shonen. Quando parliamo di easter eggs ci riferiamo a degli extra che non hanno un ruolo fondamentale nella narrazione, per esempio, di un film o una serie anime.

Sono appunti degli extra, spesso bizzarri, che i registi decidono di inserire in un contenuto, magari come omaggio ad un loro film passato, ad una saga, a un regista e via dicendo. Spesso questo si verifica nei manga di mangaka che disegnano un dettaglio che rimandi il lettore che se ne rende conto al collegamento con la sua opera precedente.

Nonostante Easter Egg significhi letteralmente “Uovo di Pasqua”, questo non ha nulla a che vedere con questa ricorrenza. Infatti si riferisce alla tradizione anglossassone di cercare le uova decorate nascoste in giardino.

Individuare da soli questi extra non è facile e non tutti ci riescono immediatamente, ecco perché ci sono un sacco di articoli in rete che ti aiutano a trovare gli easter egg più nascosti. L’obiettivo di questa discussione è proprio elencare i migliori 7 easter eggs negli anime Shonen, in cui sarà possibile scoprire come alcuni di questi sono piuttosto bizzarri.

I migliori 7 easter eggs negli anime Shonen

Spy x Family – Damian Desmond si ritrova su Namecc One-Punch Man – Saitama indossa la maglietta di Mob Psycho 100 Assassination Classroom – Korosensei indossa il coprifronte di Naruto Hunter x Hunter – La bambola di Usagi Tsukino di Sailor Moon One Piece – Pandaman spesso presente nelle scene affollate My Hero Academia – Toga indossa la maschera di Bane Gintama – I personaggi indossano indossano le uniformi di Dragon Ball

I migliori 7 easter eggs nelle serie anime Shonen

7) GINTAMA – I personaggi indossano le uniformi di Dragon Ball

Non si può negare che Gintama sia uno dei titoli anime per quanto riguarda la tematica degli easter eggs. Questo Shonen si concentra su un eccentrico samurai, Gintoki Sakata, il suo apprendista Shinpachi Shimura, e una giovane aliena, Kagura. Tutti e tre sono dei liberi professionisti che cercano lavoro come “tuttofare” per pagare l’affitto mensile, cosa che solitamente non accade. La particolarità di Gintama è che spesso parodizza le situazioni ed i personaggi tipici dei manga, soprattutto degli shonen.

È quello che fa con Dragon Ball e vista la comicità della serie non è troppo sorprendente sentire che Gintama si sia concentrato su Dragon Ball Z.

I migliori 7 easter eggs negli anime Shonen

6) MY HERO ACADEMIA – Toga indossa la maschera di Bane

Il manga di Kohei Horikoshi è uno Shonen che si concentra sugli eroi. In quanto tale è impossibile non notare l’influenza che i fumetti dei super eroi americani hanno esercitato sul mangaka. Di fatto un ottimo esempio riguarda il riferimento alla trilogia di The Dark Knight che può essere trovato nella maschera indossata da Himiko Toga. La maschera che indossa è molto simile alla maschera di Bane e possiamo presumere, sebbene non sia stato ancora spiegato nella serie, che la maschera di Toga funzioni in modo diverso da quella di Bane, che è stata progettata per gestire il dolore cronico.

I migliori 7 easter eggs negli anime Shonen

5) ONE PIECE – Pandaman spesso presente nelle scene affollate

Pandaman è uno degli easter eggs più divertenti da cercare in One Piece. Può essere trovato nell’anime e nel manga di solito negli sfondi molto affollati con altri personaggi. Può sicuramente rappresentare un mondo per leggere il manga con più attenzione proprio per individuarlo. Il suo corpo tende a cambiare, quindi l’unica caratteristica che non cambia consistenza è la testa di panda. Ci sono altri personaggi che si possono individuare, anche come pandawoman, ma finora il pandaman è il più comune che si può trovare.

4) HUNTER X HUNTER – La bambola di Usagi Tsukino di Sailoor Moon

Uno dei riferimenti che molti fan di Hunter X Hunter si aspettavano senza dubbi era quello con il manga Shojo più popolare, Sailor Moon. Ciò è dovuto al fatto che Naoko Takeuchi, mangaka di Sailor Moon, e Yoshihiro Togashi, mangaka di Hunter X Hunter, sono in realtà una coppia sposata nella vita reale, il che rende questo riferimento ancora più plausibile.

3) ASSASSINATION CLASSROOM – Korosensei indossa il coprofronte di Naruto

Assassination Classroom non è una serie che si prende troppo sul serio, ed è noto che fa riferimento ad altre serie anime. Tuttavia, è impossibile non riportare un esplicito e divertente riferimento a Naruto. Infatti Korosensei indossa una fascia, quindi un coprifronte, e ha persino i baffi sulle guance che fanno riferimento a Naruto.

2) ONE-PUNCH MAN – Saitama indossa la maglietta di Mob Psycho 100

Nel primo volume del manga e nella prima stagione dell’adattamento anime, Saitama di One-Punch Man indossa la maglietta con la scritta Mob Psycho 1000000, chiaro riferimento a Mob Psycho 100. Non deve sorprendere in quanto ONE, il mangaka di One-Punch Man è anche l’autore di Mob Psycho 100.

1) SPY X FAMILY – Damian Desmond si ritrova su Namecc

Nell’episodio 10 dell’adattamento animato del manga di Tatsuya Endo, i protagonisti dell’Eden Academy devono affrontare una prova importante che consentirà al vincitore di ottenere una Stellae. Questo premio in palio è conteso duramente e quindi tutti si allenano per battere gli avversari e Damian Desmond è molto determinato. Infatti, preso dall’entusiasmo, prima della partita si immagina in diverse situazioni in cui rispedisce al mittente la palla. Ad un certo punto, in una delle sue fantasie, Damian è sul pianeta Namecc di Dragon Ball Z e respinge una sfera di energia probabilmente lanciata da Freezer.