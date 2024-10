One-Punch Man: in arrivo la data di uscita della terza stagione dell’anime

La terza stagione di One-Punch Man è attesa da molto tempo. Basti pensare che la seconda stagione si è conclusa nel 2019, il che significa che i fan aspettano da cinque anni di vedere ancora una volta l'”eroe per divertimento” sul piccolo schermo. Al momento sappiamo per certo che lo studio di animazione J.C. Staff tornerà per la terza stagione, ma la data di uscita rimane un mistero. Tuttavia, grazie a una recente sorpresa sui social media che ha coinvolto Yusuke Mirata, il disegnatore del manga l di One-Punch Man, i fan possono prepararsi alla finestra di uscita della terza stagione dell’adattamento anime.

Nelle prime due stagioni di One-Punch Man, Saitama si è ritrovato a unirsi agli eroi e a svolgere un allenamento abbastanza standard che includeva flessioni, jogging e altre attività sportive di routine. Per qualche motivo esilarante, questo lo ha reso l’essere più forte dell’universo al punto che deve ancora trovare un avversario in grado di resistere a un singolo pugno. Nella seconda stagione, la nefasta Monster Association ha deciso di uscire allo scoperto. Oltre alle bestie giganti che minacciano il mondo, l’eroe killer noto come Garou sta prendendo di mira i combattenti del crimine e ha unito le forze con la Monster Association.

Sebbene non ci sia alcuna conferma, pare che un utente dei social media è stato ritwittato da Yusuke Murata. L’utente ha condiviso che la terza stagione arriverà apparentemente l’anno prossimo nel 2025. La grande rivelazione potrebbe non darci un indizio sulla data di uscita specifica della terza stagione, ma sarà sicuramente un evento importante quando One-Punch Man tornerà sul piccolo schermo.

Mentre i fan aspettano il ritorno di Saitama nell’anime, ci sono due storie separate da seguire. Inutile dire che la serie manga ed è andata oltre la Monster Association e Garou. Oltre al manga, c’è ancora il webcomic realizzato dal creatore ONE per seguire il viaggio di Saitama alla ricerca di un degno avversario che sopravviverà ai suoi colpi. Inoltre è importante ricordare anche che in futuro, Sony Pictures pubblicherà, secondo lo studio, un film live-action di One-Punch Man.

Fonte – Comicbook