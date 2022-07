Slam Dunk: il nuovo film sarà completamente in CGI - Uscirà il 3 dicembre

The First Slam Dunk: il nuovo film sarà completamente in 3DCG

Toei Animation ha diffuso il primo video teaser di The First Slam Dunk, il nuovo film anime tratto dal manga spokon incentrato sul basket disegnato e scritto da Takehiko Inoue, mostrando in anteprima l’animazione 3DCG del lungometraggio.

Negli ultimi tempi anche con Dragon Ball Super: Super Hero, l’animazione giapponese, specie quella prodotta da Toei si sta completamente incentrato sulla 3DCG per la gioia di alcuni e lo scontento di altri.

Dal titolo possiamo presagire che il film voglia narrare la storia dal principio, magari introducendo il pubblico poco avvezzo alla storia del magico team che ha fatto sognare tutto il mondo fin dalla prima uscita.

Forse la tecnica di animazione in computer grafica non farà accomunare tutti i lettori di Slam Dunk, specie quelli datati, ma ovviamente i tempi cambiano e per un nuovo pubblico serve anche stare al passo con i tempi.

La curiosità è veramente tanta e senza ombra di dubbio il pubblico attende con ansia questo nuovo lungometraggio, che a quanto pare potrebbe riportare in auge uno degli spokon migliori di sempre.

Inoue ha pubblicato il suo iconico manga sportivo sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1990 al 1996 per un totale di 31 volumi. Il fenomeno è uscito subito fuori dal Giappone, conquistando tutto il mondo.

Il manga come già accennato ha ispirato una serie anime nel 1993, insieme a quattro film sequel. Crunchyroll possiede i diritti di animazione e Planet Manga ha ristampato la storia cult.

Le vicende di Slam Dunk seguono Hanamichi Sakuragi, ovvero un adolescente teppista distrutto dal continuo rifiuto delle ragazze.

Dopo essersi iscritto alla Shohoku High School, Hanamichi si interessa a una ragazza di nome Haruko che ama follemente il basket, facendo scattare la stessa passione anche al protagonista.

Ricordiamo che avete la possibilità in vista del film di recuperare tutto quello riguardante il franchise, dato che servizi streaming e DVD sono acquistabili attualmente.

Planet Manga invece ha recentemente ristampato i volumi, che potete trovare online e in tutte le fumetterie.

The First Slam Dunk uscirà nelle sale nipponiche il 3 dicembre 2022, mentre noi attendiamo la data italiana.