Slam Dunk: svelata la data d’uscita del film

Slam Dunk, probabilmente il manga Spokon più importante e popolare nonché rappresentante del genere, torna a far parlare di se con alcune novità. Infatti diverse catene cinematografiche in Giappone hanno pubblicato di recente alcune immagini importanti dei poster cinematografici del nuovo film animato di Slam Dunk di Takehiko Inoue.

Questi poster hanno un dettaglio importante, ovvero, tutti questi riportano la data di uscita del film. Ebbene a partire dal 3 dicembre 2022, il lungometraggio uscirà in Giappone.

LEGGI ANCHE:



I 7 migliori manga Seinen

L’aggiornamento arriva dall’insider wald_9 direttamente sulla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere i poster presentano le parole The First Slam Dunk, ma al momento non è chiaro se questo sia il titolo finale del film.

Inoue dirige personalmente il film alla Toei Animation e si occupa della sceneggiatura. Tra i membri dello staff elencati ci sono il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada, che ha lavorato per alcuni episodi de L’Attacco dei Giganti, Naoki Miyahara, Toshio Ōhashi e Yū Kamatani.

Inoue ha pubblicato il suo iconico manga sportivo sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1990 al 1996 per un totale di 31 volumi. Il manga ha ispirato un anime televisivo nel 1993 e ha ricevuto quattro sequel di film anime. Crunchyroll trasmette in streaming la serie. Per coloro che non hanno familiarità con il manga, la serie si concentra su Hanamichi Sakuragi.

Si tratta di una matricola del liceo Shohoku ed è sostanzialmente un attaccabrighe. Non passa inosservato con i suoi capelli rossi fuori dal comune e con la sua altezza. Si ritroverà nel mondo del basket dopo essersi innamorato di una ragazza che si chiama Haruko, alla quale questo sport piace molto. Quindi per conquistarla decide di entrare nella squadra di basket della sua scuola. Anche se è totalmente a digiuno di questo sport, di cui non conosce nemmeno le regole! Gli inizi non saranno quindi certo dei più semplici, ma sotto sotto si potrà pian piano scoprire in lui un talento innato per questo sport.