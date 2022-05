Tra le uscite Planet Manga del 12 Maggio 2022 troviamo il manga dedicato alla Principessa Leia di Star Wars, oltre alle nuove uscite di The Hellbound e Shangi-La Frontier (quest’ultima anche in versione Expansion Pass).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 Maggio 2022. Vi ricordiamo che potete leggere gli annunci fatti al Napoli Comicon qui, insieme a tutte le uscite di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 12 Maggio 2022

Konosuba! – This Wonderful World 8

Capolavori Manga 150

5,20 €

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 8

Rilegatura: Brossurato

UN’ASSURDA RICHIESTA. Arrivata nella villa in cui Kazuma, Megumin, Darkness e Aqua si sono accasati, Yunyun suscita lo stupore di tutti… Solo partorendo il figlio del più ignavo degli avventurieri, potrà salvare il mondo! Ma sarà davvero così?

Star Wars – Leia, Principessa di Alderaan 1

Akuma 39

5,20 €

Autori: Haruichi, Claudia Gray

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Star Wars Leia, Princess of Alderaan 1

Rilegatura: Brossurato

IL PASSATO DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI STAR WARS ADATTATO IN UN MANGA. Erede al trono di Alderaan, Leia scopre che i genitori sono i leader di una fazione che si oppone all’Impero. Combattuta fra gli obblighi verso il popolo e la necessità di fare qualcosa per la galassia, la principessa dovrà fare una scelta…

Shangri-La Frontier 2

Manga Top 169

5,20 €

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Shangri-La Frontier 2

Rilegatura: Brossurato

UN ESPLOSIVO CONCENTRATO DI AZIONE, IRONIA, MMORPG E JRPG! Nel testare i limiti di un gioco mainstream, Sunraku finisce per farsi uccidere dal Licaone Notturno. È solo l’inizio della sua avventura in Shangri-La Frontier. Maledetto e nerfato, riuscirà a mostrare al mondo cosa sa fare un Kusoge Hunter?

Shangri-La Frontier 2

Expansion Pass

Manga Top 169

8,20 €

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 0

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Shangri-La Frontier Expansion Pass 2

Rilegatura: Brossurato

Edizione disponibile solo in fumetteria per consentire a ogni appassionato di scoprire tutti i retroscena di Shangri-La Frontier grazie a racconti inediti presentati in eleganti booklet. Se siete shanfrodipendenti come Rei, non perdetela!

The Hellbound 2

12,90 €

Autori: Yeon Sang-ho, Choi Kyu-sok

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 15.2X22

Contiene: Hellbound 2

Rilegatura: Brossurato

UN THRILLER DALLE VENATURE HORROR

Dopo gli omicidi compiuti da quelle che sembrano essere entità sovrannaturali, la gente comincia a riesaminare la propria vita. Chi si affida alle sette religiose, chi a fake news online. Ma chi o cosa si cela davvero dietro la setta Nuova Verità?

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SU NETFLIX

Kingdom Hearts Silver 1

+ Cofanetto Raccoglitore

13,00 €

Autori: Shiro Amano

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Kingdom Hearts 1 + Cofanetto raccoglitore della serie

Rilegatura: Brossurato

UNA NUOVA RIEDIZIONE CON PREZIOSO LOGO ARGENTATO DEL MANGA TRATTO DAL CELEBRE VIDEOGAME!

Quando le tenebre inizieranno a impadronirsi del cuore degli esseri umani e nel cielo le stelle si spegneranno, un eroe apparirà all’orizzonte: Sora! Torna il manga tratto dal JRPG di culto che unisce personaggi e ambientazioni Disney al mondo della mitica Square Enix.

Wolf’s Rain

12,90 €

Autori: Toshitsugu Iida, Keiko Nobumoto, Bones

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 392

Formato: 13X18

Contiene: Wolf’s Rain #1-2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

DALL’ANIME TRASMESSO SU MTV E FAMOSO IN TUTTO IL MONDO, UN POETICO E AVVINCENTE MANGA

Kiba, orgoglioso lupo dal manto bianco, raggiunge una popolosa città del Nord. Catturato dalle guardie, incontra Hige, Toboe e Tsume, tre suoi simili che per sopravvivere hanno imparato ad assumere sembianze umane. Insieme, partiranno alla ricerca del Rakuen, il Paradiso in Terra… Un’edizione imperdibile che raccoglie la saga in un solo volume!

Boruto Naruto Next Generation 7

5,20 €

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 176

Formato: 11.2X17.5

Rilegatura: Brossurato

Real 6

Manga Graphic Novel 42

7,00 €

Autori: Takehiko Inoue

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 13X18

Contiene: Real #6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Real 7

Manga Graphic Novel 51

7,00 €

Autori: Takehiko Inoue

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Real #7

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu sono tre ragazzi dal carattere fondamentalmente diverso, ma le cui strade si intrecciano sia nella sventura che nella voglia di riscatto. Kiyoharu, in seguito a una malattia, ha dovuto subire l’amputazione di una gamba, rimanendo così su una sedia a rotelle, ma non rassegnandosi per questo a giocare a basket. Tomomi ama il basket più di ogni altra cosa, ma è perseguitato dal rimorso di aver provocato un incidente stradale rendendo invalida una ragazza. Hisanobu è il capitano della squadra di basket del suo liceo, ma rimane paraplegico dopo essere stato investito da un camion. Le vicende di questi tre giovani confluiranno un po’ alla volta in una toccante e avvincente storia che parla di amicizia, coraggio e amore. Dopo un anno di attesa, esce infine il sesto numero del capolavoro di Takehiko Inoue, acclamato autore di Vagabond e Slam Dunk.