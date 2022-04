Planet Manga: Boruto Discovery Edition e Yu-Gi-Oh! Complete Edition arrivano in una veste tutta nuova

Planet Manga nel nuovo anteprima 368 ha presentato la checklist delle nuove uscite, e alcune come sempre sono davvero interessanti. Tra quelle più invitanti troviamo sicuramente Boruto: Naruto Next Generations – Discovery Edition e Yu-Gi-Oh! – Complete Edition.

La casa editrice aveva già annunciato negli scorsi mesi questa edizione speciale di Boruto, ma ora nonostante conosciamo la data, si aggiunge anche il prezzo, quasi regalato, visto che stiamo parlando solamente di un euro.

Di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, il Volume 1 di Boruto: Naruto Next Generations arriva a maggio per dare il via ad una nuova avventura nel mondo creato dalla mente e dalla matita di Masashi Kishimoto. Il figlio di Naruto cerca di attirare l’attenzione del padre, ormai Hokage, mentre è Sasuke a diventare il suo mentore e maestro.

Nel corso del mese di giugno arriva anche Yu-Gi-Oh! – Complete Edition, una riedizione del manga cult che ha ispirato la famosa serie animata. Ogni volume ne conterrà tre della vecchia edizione.

Arriva anche Chainsaw Man Volume 11, che conclude la storia del manga di Tatsuki Fujimoto. Inoltre, a tal proposito è stato annunciato un cofanetto che conterrà tutti i volumi della saga in questione.

Parlando di altre uscite, troviamo anche Demokatria Complete Edition, un maxi volume che ne contiene cinque, e Boy’s Abyss 1, nuova serie di Ryo Minenami. In aggiunta abbiamo anche:

Sorairo Flutter;

Our True Colors – Cofanetto;

My Toy Boy 1;

Derail;

Toilet Stories 2;

Jujutsu Kaisen 14;

Blue Lock 11;

Soft Metal Vampire 2;

Planet of the Fools 5;

Kingdom Hearts Silver 3;

Batman e la Justice League 4;

Namaikizakari – Ma che sfacciato 2;

Sasaki e Miyano 2;

Eyeshield 21 Complete Edition 4;

20TH Century Boys Ultimate Deluxe Edition 6;

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 13 e 14;

Proteggi la mia Terra 3;

Bungo Stray Dogs Beast 3;

City Hunter XYZ 12.

Yu-Gi-Oh! è sicuramente uno dei mercati di punta per quanto riguarda i giochi di carte collezionabili, anche se inizialmente l’autore aveva in mente un percorso diverso per le avventure di Yugi Mutō. Kazuki Takahashi, la mente che ha partorito il manga, mostra le sue intenzioni iniziali al riguardo nella stagione 0 di Yu-Gi-Oh! appunto.

I fan più longevi, o semplicemente gli appassionati fedeli dell’opera, ricorderanno che le sequenze concentrate sul gioco di carte, denominato Magic & Wizards nel manga, erano davvero scarne, infatti il gioco copriva solo 6 capitoli su 59, dando spazio a molte altre idee che Takahashi aveva in mente per proseguire con la trama.

Le colonne portanti dei capitoli del manga infatti viravano su strade spesso e volentieri alterne, trascinando il lettore in un altalenante concentrazione di inventiva, che aveva al suo centro battaglie con gli yo-yo, storie incentrare su altri giochi e simulazioni di realtà alterne. Quindi nulla a che fare con il Duel Monsters come lo conosciamo adesso.