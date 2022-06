I top 15 manga sportivi dagli anni ’60 ai giorni nostri sono di sicuro un must per tutti coloro non appassionati solo ai classici manga shonen di successo.

Questo genere in lingua giapponese si identifica con il termine spokon, combinazione di sport e konjo che vuol dire coraggio o determinazione.

In queste storie, un eroe con un background spesso tragico decide da bambino di diventare il “migliore nel mondo” in uno sport, e si allena per aumentare la propria attitudine. L’eroe cerca spesso di emulare suo padre, o di raggiungere un obiettivo che suo padre non è stato in grado di raggiungere.

È un genere di manga che si concentra su storie che coinvolgono uno sport specifico e altre attività atletiche e competitive. Già pubblicati a partire dagli anni ’20, i manga sportivi emergono come una categoria distinta all’inizio degli anni ’50.

Il genere ha acquisito una visibilità significativa durante e dopo le Olimpiadi estive di Tokyo del 1964. Il manga sportivo è accreditato di aver introdotto nuovi sport in Giappone e divulgazione degli sport esistenti.

In questa discussione l’attenzione si concentrerà principalmente sui 15 top manga sportivi sportivi dagli anni ’60 ai giorni nostri. Quindi si tratta di un vero e proprio viaggio temporale alla scoperta dei manga migliori di questo genere.

I top 15 manga sportivi dagli anni ’60 ai giorni nostri

15) BLUE LOCK – Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura

Vincitore del 45º Kodansha Manga Award nella categoria shonen è tra i manga sportivi da leggere per gli appassionati di calcio. Hajime Isayama stesso, autore de L’Attacco dei Giganti, ha consigliato l’opera ai lettori.

Il manga è ambientato dopo l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018. La federazione calcistica giapponese decide di allenare atleti promettenti allenandoli nella Blue Lock, una sorta di prigione.

14) HAIKYU!! – Haruichi Furudate

Haikyu è tra i manga più popolari. Il focus è lo sport della pallavolo e racconta delle vicende di Shoyo Hinata che deve militare insieme a Tobio Kageyama in una squadra di pallavolo durante il periodo del liceo. Il suo obiettivo è di riuscire a seguire le orme del suo idolo, il Piccolo Gigante, un giocatore basso ma tenace della squadra del liceo Karasuno.

13) KENGEN ASHURA – Yabako Sandrovich e Daromeon

Si tratta di un manga incentrato sulla lotta libera che richiama quella del gladiatori. Ci sono infatti delle arene in cui diversi ricchi ingaggiano gladiatori affinché combattano a mani nude.

Il vincitore vince prende tutto. Tokita Ouma, soprannominato “Ashura”, entra nel giro e devasta tutti i suoi avversari.

12) KUROKO’S BASKET – Tadatoshi Fujimaki

Erede di Slam Dunk. È un manga sportivo incentrato sul basket, che ha avuto un importante seguito in Giappone.

Kuroko è un membro del leggendario team di basket delle scuole medie conosciuto “La generazione dei miracoli” e i principali cinque giocatori della squadra scolastica delle superiori lo considerano il miglior giocatore di basket.

11) IL PRINCIPE DEL TENNIS – Takeshi Konomi

Probabilmente il manga sul tennis più celebre in Giappone. Le partite di suspense e le tecniche innovative fanno di questo manga il suo punto di forza.

La vicenda narra del “ragazzo prodigio” Ryoma Echizen, dotato di straordinario talento nel tennis. Torna in Giappone dopo diversi anni passati negli Stati Uniti, e aver vinto varie competizioni per conquistare il titolo nazionale.

10) ROOKIES – Masanori Morita

Uno dei manga più grandi sul baseball, si focalizza sulle vicende di Kawato. Espulso dalla scuola dove insegnava per aver scaraventato un alunno fuori da una finestra, viene assunto in un istituto dove regnano il bullismo e la violenza.

Cercherà di appianare le divergenze tra i vari elementi violenti della scuola a modo suo, creando un club di baseball.

9) BAKI THE GRAPPLER – Keisuke Itagaki

Uno dei più bei manga di arti marziali da leggere, accompagnato da una forte dose di azione. Al centro delle vicende c’è Baki Hanma, che vuole farsi strada nel mondo della lotta da strada.

La sua vita cambia dopo che sua madre Emi viene uccisa da suo padre Yujiro Baki, che vorrà sconfiggere.

In seguito viene organizzato il più grande torneo di arti marziali di tutti i tempi. In palio si potrà sfidare Yujiro. Baki vince il torneo e si scontra con suo padre sconfiggendolo e vendicando così sua madre.

8) SLAM DUNK – Takehiko Inoue

È molto più di un manga. Celebre in tutto il mondo, ha contribuito tantissimo alla diffusione e allo sviluppo del basket in Giappone. Molti ragazzi hanno infatti iniziato a praticare questo sport dopo aver letto questo manga.

Il protagonista è Hanamichi Sakuragi che inizialmente odiava il basket ma tutto cambia quando incontra una ragazza di nome Haruko Akagi.

Sebbene inizialmente non fosse interessato allo sport, alla fine finisce per unirsi e imparare di più sulle complessità di questo sport.

7) HAJIME NO IPPO – George Morikawa

Uno dei più grandi manga di pugilato mai scritti ed è ancora in corso fino tutt’oggi, vincitore del Kodansha Manga Award per serie shonen.

La serie ha come protagonista Makunouchi Ippo, un ex liceale che è diventato un pugile dopo aver incontrato il famoso pugile Takamura.

Il manga si concentra sullo studio del pugilato e raffigura i suoi personaggi nei loro momenti più alti e più bassi.

6) MILA E SHIRO – Jun Makimura e Shizuo Koizumi

È il manga incentrato sulla pallavolo più famoso in Italia, il cui titolo originale è Attacker You!

Mila Hazuki è la protagonista e si trasferisce a Tokyo dove si fa subito notare per il carattere esuberante e per la sua altezza. Ben presto inizierà a giocare a pallavolo, da riserva diverrà titolare, per poi affrontare le migliori giocatrici e cercare un posto in nazionale.

5) CAPITAN TSUBASA – Yoichi Takahashi

Il manga sul calcio più popolare e soprattutto amato non solo Giappone ma anche in Italia. Le vicende di hanno contribuito a diffondere il calcio in Giappone.

Molti sostengono anche che abbia contribuito al miglioramento di prestazioni della nazionale nipponica.

4) KINNIKUMAN – Yudetamago

Si tratta di una parodia del wrestling e delle serie di fantascienza dove Kid Miscele è un improbabile lottatore di wrestling. Affronta insieme ai suoi compagni assurdi nemici alieni sul ring, che vogliono conquistare la Terra.

3) ROCKY JOE – Asao Takamori e Tetsuya Chiba

È in assoluto tra i manga sul pugilato più grandi mai realizzati. Il protagonista è Joe un ragazzo orfano che fa qualsiasi cosa per sopravvivere. Un giorno incontra Danbei Tange, un grande ex allenatore di boxe. Tra i due nasce un sodalizio particolare.

2) L’UOMO TIGRE – Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji

Si tratta del manga basato sul wrestling più famoso in Giappone e in Italia tra a moltissime generazioni, se si pensa che è stato realizzato negli anni 60.

La popolarità del personaggio in Giappone spinse diverse federazioni di wrestling a creare delle gimmick di Tiger Mask ispirate al personaggio del fumetto.

1) JUDO BOY – Tatsuo Yoshida

Unico manga della lista incentrato sul judo, narra le vicende di Sanshirou Kurenai, l’orgoglioso erede di un dojo di judo.

Un giorno trova il cadavere di suo padre, con un occhio di vetro non troppo lontano dal corpo. Pronto a vendicarlo e a riscattare il suo onore, Sanshiro e il suo amico Ken, partono alla ricerca dell’assassino.