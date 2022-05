Blue Lock: guarda il nuovo trailer dell’adattamento anime

Blue Lock è uno dei manga di genere sportivo più seguito degli ultimi anni. Sappiamo che il genere che da sempre genera maggior seguito, al punto da essere definito di massa è quello shonen.

Tuttavia anche quello sportivo, in questo caso calcistico, si è fatto strada. Il manga di questo genere che ha fatto da apripista è Capitan Tsubasa. Insieme ad altri manga sportivi che si concentrano su altri ambiti, come la pallavolo per Haikyu!!

Per quanto riguarda Blue Lock ricordiamo che si tratta di un manga scritto da Muneyuki Kaneshiro ed illustrato da Yusuke Nomura.

Serializzata sul Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 1º agosto 2018, in Italia Panini Comics ha annunciato la distribuzione del manga a partire dal marzo 2021.

Oggi portiamo un aggiornamento che farà sicuramente felici tutti gli appassionati non solo del genere ma proprio di Blue Lock. Infatti la serie animata arriverà a partire da ottobre 2022 e la pagina Twitter ufficiale della serie, BLUELOCK_PR, ha condiviso il trailer ufficiale.

Di seguito lo condividiamo in modo da poterlo rendere visibile:

Questo adattamento anime venne annunciato il 12 agosto 2021. La serie sarà prodotta dallo studio 8-Bit e verrà diretta da Tetsuaki Watanabe. Shunsuke Ishikawa sarà assistente alla regia e Taku Kishimoto che supervisionerà la sceneggiatura.

Invece Masaru Shindō sarà incaricato di studiare i character design come direttore principale dell’animazione.

Il cast includerà i seguenti doppiatori nei panni di questi personaggi:

Masatomo Nakazawa interpreterà Wataru Kuon

interpreterà Yoshitsugu Matsuoka interpreterà Jingo Raichi

interpreterà Shoya Chiba interpreterà Yudai Imamura

interpreterà Shugo Nakamura interpreterà Gin Gagamaru

interpreterà Daishi Kajita interpreterà Asahi Naruhaya

interpreterà Ryunosuke Watanuki interpreterà Okuhito Iemon

interpreterà Aoi Ichikawa interpreterà Gurimu Igarashi

interpreterà Kenichi Suzumura interpreterà Ryosuke Kira

interpreterà Hiroshi Kamiya interpreterà Jinpachi Ego

interpreterà Eri Yukimura interpreterà Anri Teieri

La sinossi di Blue Lock è la seguente: