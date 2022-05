Blue Lock: lo spin-off sarà disegnato dal mangaka di Tesla Note

Tra i generi prediletti dai lettori quando si tratta di manga, quello Shonen primeggia. Tuttavia ci sono anche altri generi, come quello sportivo che appassiona una fetta importante di lettori. Questo genere è rappresentato da Blue Lock.

Blue Lock è un manga che si concentra sul calcio, uno degli sport più seguiti, se non il più seguito, del mondo. Quando pensiamo a un manga sul calcio però molti penseranno a Capitan Tsubasa (Holly e Benji in italiano) che ha appassionato moltissimi bambini.

Ora sveliamo una novità legata a Blue Lock. Il numero di giugno del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ha rivelato che Kota Sannomiya, il mangaka che si occupa dei disegni di Tesla Note, disegnerà il prossimo manga spinoff di Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura.

Ricordiamo che il manga verrà lanciato nel numero di luglio della rivista il 9 giugno. La storia si concentrerà su Seishiro Nagi prima che entri nella struttura del manga.

Weekly Shonen Magazine di Kodansha a partire dal 1º agosto 2018 dà il via alla serializzazione. Tuttavia l’andamento iniziale ha subito qualche rallentamento, dovuto a dei problemi di salute dell’autore. Di conseguenza, come succede spesso, questi hanno spinto la serie ad una pausa ad inizio ottobre 2021.

E in Italia? Tutti gli appassionati hanno scoperto con loro piacere che Planet Manga si occupa dell’edizione italiana dell’opera, dopo l’annuncio verificatosi a fine marzo. Il primo volume è stato pubblicato il 29 luglio 2021.

Per chi non ha familiarità con il manga Blue Lock di seguito può leggere la sinossi:

Nel 2018, la nazionale giapponese è arrivata al sedicesimo posto alla Coppa del Mondo FIFA. Di conseguenza, la Federcalcio giapponese assume l’enigma del calcio Ego Jinpachi. Il suo piano principale per portare il Giappone in alto è Blue Lock, un regime di allenamento progettato per creare il più grande attaccante egoista del mondo. Coloro che falliscono Blue Lock, non potranno mai più rappresentare il Giappone. Yoichi Isagi, uno sconosciuto studente delle superiori, decide di unirsi al programma per diventare il miglior giocatore del mondo.