Blue Lock: svelati i dettagli di un altro personaggio

Negli ultimi anni in Giappone è letteralmente spopolato il manga spokon/battle royale Blue Lock. Il manga narra le avventure di Yoichi Isagi, giovane calciatore, all’interno del Blue Lock, un edificio dove si sfidano i migliori attaccanti del Giappone.

L’anime di Blue Lock farà il suo esordio nel corso del 2022. I fan sono già in trepidante attesa di quello che promette di essere il miglior anime sportivo dell’anno.

Dopo l’annuncio dell’anime di Blue Lock le vendite del manga sono aumentate a dismisura, confermando la bontà dell’opera di Kaneshiro e Nomura.

Si sono susseguiti diversi trailer della serie. L’ultimo di quali questi riguardante Rensuke Kunigami di Blue Lock, ragazzo che incrocerà la strada del protagonista Yoichi Isagi.

Oggi però portiamo un nuovo aggiornamento riguardante un nuovo personaggio: Hyōma Chigiri.

Il sito web ufficiale dell’anime televisivo del manga Blue Lock, ha pubblicato un video promozionale che mette in evidenza il personaggio.

Sōma Saitō dà la voce a questo giocatore il cui comportamento freddo e misterioso smentiscono i traumi passati.

Si tratta di un manga shōnen scritto da Muneyuki Kaneshiro ed illustrato da Yusuke Nomura. L’opera viene serializzata sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 1º agosto 2018. Panini Comics a marzo 2021 ha annunciato l’edizione italiana.

Con l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018, la federazione calcistica giapponese crea un programma per preparare giovani talenti per i mondiali del 2022. Isagi Yōichi, un attaccante, riceve l’invito per partecipare a questo programma. La sua squadra perde la possibilità di accedere alle nazionali a causa sua. L’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi, il cui obiettivo è quello di “distruggere il calcio perdente giapponese” con un metodo rivoluzionario. Isolare 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata “Blue Lock”. L’obiettivo è creare “l’attaccante più egoista e migliore del mondo”.