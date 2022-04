Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 14 aprile: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 14 aprile, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel del 14 aprile 2022

Kang il Conquistatore: L’Ultimo Nemico Sono Io

Marvel Collection

Autori: Collin Kelly, Jackson Lanzing, Carlos Magno

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Kang the Conqueror (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711469

16,00 €

Le origini di Kang il Conquistatore!

È stato un faraone, un criminale, un signore della guerra spaziale e persino un eroe…

…il tempo non significa nulla per Kang!

Direttamente dalla serie TV Loki, la storia definitiva del Signore del Tempo.

La Morte del Doctor Strange

Marvel Collection

Autori: Lee Garbett, Jed Mackay

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Death of Doctor Strange (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709251

17,00 €

L’impossibile è avvenuto: qualcuno ha ucciso Stephen Strange! Ma chi è tanto potente da causare la morte dello Stregone Supremo?

E chi difenderà ora il pianeta al suo posto?

Domande che troveranno risposta in una saga che potrebbe cambiare per sempre il volto dell’Universo Marvel.

Il capitolo finale dell’esistenza del più magico tra i super eroi, amatissimo nei fumetti quanto al cinema.

America Chavez: Made in the USA

Marvel Collection

Autori: Kalinda Vazquez, Carlos Gomez

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: America Chavez: Made in the USA (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710431

16,00 €

America Chavez è forte, sa volare, è invulnerabile e apre portali dimensionali!

Dotata di un talento naturale quando si tratta di fare a botte, ha militato in gruppi come Young Avengers, Ultimates e Avengers della Costa Ovest.

Ora è tempo di conoscerla meglio, e l’occasione è una misteriosa minaccia a cui seguiranno rivelazioni che metteranno in crisi le sue certezze.

Un volume interamente dedicato a una delle eroine più amate dell’Universo Marvel!

Fear Itself

Marvel Must Have 48

Autori: Ed Brubaker, Matt Fraction, Stuart Immonen, Scot Eaton

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Fear Itself: Book of the Skull (2011) #1, Fear Itself (2011) #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711346

20,00 €

Sin, la figlia del Teschio Rosso, ha fatto una scoperta sconvolgente che potrebbe scuotere l’Universo Marvel sin dalle fondamenta!

Il Dio della Paura è tornato, e gli asgardiani non hanno alcuna intenzione di aiutare la Terra.

E con Thor prigioniero, la stretta del Serpente si sta facendo sempre più soffocante.

Solo un sacrificio supremo potrebbe permettere agli eroi di avere la meglio. Ma chi sarà l’Avenger chiamato a compierlo? E avrà la forza di pagarne il prezzo?

New X-Men: E Come Extinzione

Marvel Must Have 47

Autori: Ethan Van Sciver, Frank Quitely, Leinil Francis Yu, Grant Morrison

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: New X-Men (2001) #114/117, New X-Men Annual (2001) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711322

15,00 €

Gli Uomini X entrano nel XXI Secolo!

Sedici milioni di mutanti spazzati via… e non è che l’inizio!

Chi è Cassandra Nova? E riusciranno gli X-Men a fermarla prima che le sue mani si sporchino ulteriormente di sangue?

Le avventure che hanno dato inizio al ciclo degli X-Men di Grant Morrison, una delle pagine più importanti non solo della storia dei mutanti Marvel, ma degli ultimi decenni di fumetto supereroistico.

Moon Girl e Devil Dinosaur: Luna Piena

Marvel Young Adult 12

Autori: Natacha Bustos, Brandon Montclare, Amy Reeder, Ray-Anthony Height

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 264

Formato: 15X23

Contiene: Moon Girl and Devil Dinosaur (2015) #13/24

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712176

9,90 €

Se ti chiami Lunella Lafayette, la tua giornata standard è fare una chiacchierata seduta al tavolo di casa con mamma, papà e… il Fichissimo Hulk!

Attenzione, c’è il lievissimo sospetto che Lunella sia la persona più intelligente del mondo: potrebbe finire per montarsi la testa?

Occhio a non farla arrabbiare, non dimenticatevi che c’è sempre quell’enorme dinosauro rosso assieme a lei!

Cosa farà Lunella con la sua nuova posizione di potere?

La Selvaggia She-Hulk 1

Marvel Masterworks

Autori: David Kraft, John Buscema, Stan Lee, Mike Vosburg

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 17X26

Contiene: Savage She-Hulk (1980) #1/14

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828711353

28,00 €

Direttamente dal 1980, le origini della Gigantessa di Giada!

Ferita a morte da un proiettile, l’avvocato Jennifer Walters sopravvive solo grazie a una trasfusione di sangue di suo cugino… Bruce Banner, alias l’Incredibile Hulk!

Da quel giorno Jennifer combatte il crimine su due fronti: nelle aule di tribunale e come super eroina nei panni di She-Hulk.

Io Sono Groot

Autori: Flaviano, Christopher Hastings

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28.5

Contiene: I am Groot (2017) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711360

11,90 €

Groot è tornato… più piccolo che mai?

Quando i Guardiani della Galassia rimangono bloccati in un wormhole, Groot deve cavarsela da solo!

È a milioni di anni luce dai suoi compagni, su un mondo sconosciuto, e deve raggiungerli… ma le probabilità sono a sfavore!

Una divertente storia per lettori young adult disegnata dalla super star italiana Flaviano!

Deadpool: Black, White & Blood

Marvel Giants

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 23.4X33

Contiene: Deadpool: Black, White & Blood (2021) #1/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711476

24,00 €

Macchiata di sangue, violenza e carneficina, ecco l’antologia definitiva di Deadpool!

I migliori autori Marvel fanno vivere a Wade Wilson le avventure più selvagge!

Un volume di grande formato tinto di bianco, nero e rosso sangue.

Una raccolta di storie autoconclusive per vecchi e nuovi lettori del Mercenario Chiacchierone.

Amazing Spider-Man 83

Spider-Man 792

Autori: Cody Ziglar, Ivan Fiorelli, Carlos Gomez, Saladin Ahmed, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #80.BEY, Amazing Spider-Man (2018) #81

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

La coppia più hot del fumetto di nuovo insieme: Doc Ock e zia May!

Le strade di Ben Reilly e Miles Morales si incrociano per la prima volta a causa della Beyond!

Un nuovo, mostruoso super criminale!

Inoltre, il ritorno di alcuni vecchi amici e… nemici!

She-Hulk: Legge e Disordine

Marvel Deluxe

Autori: Charles Soule, Ronald Wimberly, Javier Pulido

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Contiene: She-Hulk (2014) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712008

31,00 €

Un nuovo inizio per Jennifer Walters!

Uno studio legale in proprio, un’assistente che potrebbe nascondere un segreto, clienti sorprendenti… cosa potrebbe mai andare storto?

E ancora: il (figlio del) Dottor Destino, Giant-Man, Hellcat, Capitan America, una cospirazione, un omicidio e una memorabile sfida in tribunale con Matt Murdock!

In un solo volume, l’acclamato ciclo di She-Hulk scritto da Charles Soule (Daredevil) e disegnato da Javier Pulido (Hawkeye)!

Venom 3

Venom 61

Autori: Bryan Hitch, Ram V

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Venom (2021) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Dylan Brock ancora in fuga, nel primo capitolo di Escalation!

La nuova, letale alleanza tra la Fondazione per la vita e gli Amici dell’umanità!

Continua a dipanarsi il mistero del Trono Assente e di Meridius!

Riuscirà Archer Lyle ad aiutare il giovane Venom?

Hulk 3

Autori: Ryan Ottley, Donny Cates

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Hulk (2021) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712121

3,00 €

Continua il viaggio dell’astronave Hulk nella dimensione instabile! C’è un altro Bruce Banner! Ma dov’è il suo Gigante di Giada?

La risposta a questa domanda? Be’, è una cosa pazzesca…

…e cambierà inevitabilmente l’intera linea di condotta del nostro Hulk!

La storia più assurda del Golia Verde che abbiate mai letto!

Fantastici Quattro 41

Fantastici Quattro 426

Autori: Dan Slott, Carlos Pacheco, Rafa Fonteriz, Carlos Magno

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four: Reckoning War Alpha (2022) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

È un’epoca precedente ai Kree, agli Skrull e all’Impero Shi’ar, prima dell’emergenza di Galactus, prima della nascita di Asgard!

Prima di tutto questo scoppiò la Prima Guerra! La più imponente di tutto il Multiverso!

Ora le ostilità sono riprese, e questo è il giorno della resa dei conti!

Con i Fantastici Quattro, She-Hulk, il Fante di Cuori, l’Invisibile, Silver Surfer e tutto l’Universo Marvel!

Thor 21

Thor 274

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #20

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Continua la serie campione di vendite negli Stati Uniti!

Thor è vinto, e il Dio dei Martelli è pronto a infliggere l’ultimo colpo!

C’è ancora un modo per salvare il Tonante, ma il prezzo da pagare è alto.

Inoltre, la scioccante origine del Dio dei Martelli.

Iron Man 17

Iron Man 106

Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #17

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Il Dio di Ferro è all’opera sulla Terra!

Grazie al potere cosmico, Iron Man ha donato un’intelligenza superiore a tutta l’umanità e ha grandi progetti per il futuro.

I suoi amici temono che questo sia il primo passo di un delirio catastrofico, e Patsy Walker ha chiesto aiuto… al Dottor Destino!

Tony Stark, però, potrebbe non prenderla benissimo…

Capitan America/Iron Man 2

Capitan America 145

Autori: Derek Landy, Ángel Unzueta

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

I Paladini possono essere degli alleati o una minaccia?

Capitan America e Iron Man sono costretti a interrompere la loro caccia a Veronica Eden per capire le intenzioni di Pioneer, Vox, Prima Donna e Think Tank.

Ma la caccia alla fuggitiva ex dipendente governativa continua…

Il secondo capitolo di una saga che vede protagonisti la Leggenda Vivente e l’Avenger dorato!

Avengers 42

Avengers 145

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #52, Avengers Forever (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Il Teschio Nero e Ghost Goblin sono i più cruenti Signori del Male Multiversali!

Ma stanno per vedersela con Capitan America e Capitan Marvel, e non hanno fatto i conti con… Starbrand!

Nelle terre desolate, Ghost Rider è stato fatto prigioniero dai War Machine.

Continua la nuova serie Avengers per sempre!

Doctor Strange: Il Dio della Magia

Marvel Deluxe

Autori: Niko Henrichon, Gabriel Hernández Walta, Frazer Irving, Donny Cates, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 360

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Doctor Strange (2017) #381/390, Doctor Strange: Damnation (2018) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711407

36,00 €

Il male è ovunque e il mondo ha bisogno dello Stregone Supremo più che mai.

Lo Stregone Supremo, cioè… Loki?! Proprio così: il dio dell’inganno ha il mantello, gli incantesimi e persino Zelma Stanton come assistente.

Che ne è stato di Stephen Strange? È in disparte… ma non sconfitto!

Il dottore ha inavvertitamente consegnato le chiavi della città di Las Vegas a Mefisto, e occorrerà un’alleanza tra eroi per arginarne la diabolica minaccia!

Marvel-Verse: Doctor Strange

Autori: Steve Ditko, Stan Lee, Michael Golden, Roger Stern, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 15X23

Contiene: Uncanny Origins (1996) #12, Doctor Strange (1974) #55, Marvel Adventures Hulk (2007) #5, Marvel Adventures Super Heroes (2008) #5, Strange Tales (1951) #126/127

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711377

13,00 €

Un volume dedicato a Doctor Strange, affascinante personaggio sempre più protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel!

Una selezione di storie per scoprire le origini e le avventure più belle dello Stregone Supremo dell’Universo Marvel.

Cinque racconti perfetti per i nuovi lettori realizzati da alcuni dei più grandi autori dei comics.

Per prepararsi al meglio all’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Le uscite Panini Comics del 14 aprile 2022

The Scumbag – Il Bastardo 1

Cocainomane

Autori: Andrew Robinson, Rick Remender, Eric Powell, Lewis LaRosa, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: The Scumbag (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712305

18,00 €

Si chiama Ernie Ray Clementine, è un biker ignorante con una massiccia dipendenza dalle droghe ed è… l’unica cosa che si frappone fra noi e l’Armageddon! Perché il futuro è nelle mani della peggior persona del mondo? Perché per puro caso si è iniettato un siero che l’ha reso la più potente super spia che esista. Una commedia spionistica estremamente scorretta firmata da Rick Remender – già scrittore di Deadly Class, Captain America e Secret Avengers – e dai migliori artisti del fumetto americano, tra cui Eric “The Goon” Powell e Lewis LaRosa!

Star Wars – L’Alta Repubblica 2

Il Cuore dei Drengir

Autori: Georges Jeanty, Cavan Scott, Ario Anindito

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene:

Star Wars: The High Republic (2020) #6/10

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711599

16,00 €

Continua la serie campione di vendite ambientata nell’aureo passato della saga. La frontiera della Repubblica è stata attaccata dai Drengir, e i Jedi del Faro Starlight guidati da Avar Kriss sono ora obbligati a unire le forze con un temibile nemico per fare fronte comune. Riuscirà Keeve Trennis a salvare il suo ex Maestro dall’oscurità?

Spawn’s Universe Deluxe 1

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Spawn’s Universe (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710806

20,00 €

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disponibile per l’occasione anche in edizione deluxe! Grande formato per valorizzare al massimo le tavole, vernice metal in copertina, rilegatura cartonata, redazionali extra. Imperdibile per tutti i fan dell’antieroe creato da Todd McFarlane!

Le uscite Disney dal 14 al 20 aprile 2022

Cofanetto Zio Paperone e l’Ultima Avventura + Zio Paperone e il Segreto di Cuordipietra

Topolino Gold 6

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Perina

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788891284068

34,90 €

Dopo l’Ultima avventura, Artibani e Perina mettono in scena per Paperone una nuova sfida, in cui vedremo il fantastiliardario misurarsi con il suo acerrimo nemico di sempre. Cuordipietra è deciso a sferrare il colpo decisivo, costringendo Paperone a giocarsi il tutto per tutto pur di salvare quanto ha di più caro… e per una volta non stiamo parlando solo dei suoi dollari! In chiusura al volume, i due autori hanno creato appositamente per questa edizione alcune tavole inedite per un “extra finale” davvero sorprendente…

Cofanetto Zio Paperone e il Segreto di Cuordipietra

Topolino Gold 6

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Perina

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

20,00 €

Dopo l’Ultima avventura, Artibani e Perina mettono in scena per Paperone una nuova sfida, in cui vedremo il fantastiliardario misurarsi con il suo acerrimo nemico di sempre. Cuordipietra è deciso a sferrare il colpo decisivo, costringendo Paperone a giocarsi il tutto per tutto pur di salvare quanto ha di più caro… e per una volta non stiamo parlando solo dei suoi dollari! In chiusura al volume, i due autori hanno creato appositamente per questa edizione alcune tavole inedite per un “extra finale” davvero sorprendente…

Cofanetto Pieno PK Timecrime + Universo PK + PK Tube + PK La Macchina del Fangus

Disney Deluxe 34

Autori: Francesco Artibani, Paolo Mottura, AA.VV.

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

60,60 €

Arriva nel formato De Luxe l’avventuroso crossover che vede Paperino destreggiarsi con le sue identità alternative: PK e DoubleDuck, supereroe e agente segreto… Una combo ad alto tasso adrenalinico che unisce due mondi in un’unica storia mozzafiato, mirabilmente architettata da Francesco Artibani per gli straordinari disegni di Paolo Mottura. In chiusura al volume, alcuni extra inediti.

Topo-Noir di Tito Faraci – Cofanetto Pieno

Disney Special Events 22

Autori: Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, Giada Perissinotto

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Topo-Noir volumi 1, 2 e 3

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

24,90 €

Cofanetto PK Timecrime

Disney Deluxe 34

Autori: Francesco Artibani, Paolo Mottura

Data di uscita: 14 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

21,90 €

Arriva nel formato De Luxe l’avventuroso crossover che vede Paperino destreggiarsi con le sue identità alternative: PK e DoubleDuck, supereroe e agente segreto… Una combo ad alto tasso adrenalinico che unisce due mondi in un’unica storia mozzafiato, mirabilmente architettata da Francesco Artibani per gli straordinari disegni di Paolo Mottura. In chiusura al volume, alcuni extra inediti.

Zio Paperone 46

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,70 €

Con Il mio ventesimo milione si conclude la saga Tutti i milioni di Paperone e si tratta di una storia importante, raccontata da Fausto Vitaliano e Paolo Mottura. Storia Superstar di questo mese è Zio Paperone e la truffa archeologica, che accompagna anche la seconda parte del racconto della sparizione dello Zione, preoccupando parenti, amici e lettori, in L’enigma della lettera dal passato – La candela. A completare il volume due storie inedite e tante divertenti avventure.

PK Giant Double Special Edition 11

Pk Giant Double Special

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

10,90 €

L’attesa è finita anche per il secondo degli “spin off” di PK Giant Double Special Edition, che propone per la prima volta tutte le miniserie mai viste in formato Giant, ovvero Vedi alla voce Evron, 5Y, Io sono Xadhoom, Trip’s Strip, Fuori… onda e Lo zen e la fisica dei quanti. Avventure brevi ma di tutto rispetto e di grande impatto, apprezzatissime dai pkers e scritte da Augusto Macchetto, Francesco Artibani, Tito Faraci, Bruno Enna, Diego Fasano e Alessandro Sisti. Questo ricco volume, da non perdere, completa la raccolta.

I Grandi Classici Disney 76

I Grandi Classici Disney

Data di uscita: 15 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €

In Grandi Classici Disney 76, fra gli altri interpreti della “Banda Disney” ritroviamo il lupo di mare Moby Duck e Paperino “Zampata”, ovvero il sosia cubano di Donald Duck inventato da Marco Rota, un simpaticissimo “antieroe musicale” che avevamo incontrato sul n. 2 di Almanacco Topolino. Fra le Storie Superstar torna sulla scena anche Eta Beta con cinque avventure gialle d’epoca in cui l’ometto del futuro viene interpretato in modo diverso da Giovan Battista Carpi, Luciano Gatto e Pier Lorenzo De Vita. Fra le altre storie: Paperino attore da Oscar, scritta da François Corteggiani per i disegni di Giorgio Cavazzano, e Pico de Paperis contro “Cervellofacile”, con testo e matite di Romano Scarpa e le chine ancora di Giorgio Cavazzano.

Topolino 3465

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

3,20 €

Risatissima

Disneyssimo 106

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

4,00 €

Paperopoli accoglie la bella stagione con un volume di grandi risate. Una raccolta di storie ad alto tasso di divertimento, firmate dai Maestri dell’umorismo Disney. Come la bella Paperino & la scultura riciclata di Gabriele Mazzoleni e Francesco Guerrini, in cui Paperino decide di svuotare la soffitta, mettendo in vendita tutti quegli oggetti inutili accumulati negli anni. Ma a Paperopoli l’imprevisto è dietro l’angolo e nulla va mai come dovrebbe!

Disney Big 169

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,50 €

Un volume maxi, con una raccolta di storie che offre un’ampia varietà di personaggi e autori. Topolino indagherà su una possibile rapina organizzata del suo acerrimo rivale, ma questa volta sono entrambi iscritti a un corso di danza: Topolino e il colpo a passo di danza è firmata da Sisto Nigro per la sceneggiatura e Salvatore Deiana per le matite. E torna nell’albo anche la versione “giovane” di Paperino, con Paperino Paperotto e il club dei segretoni, di Augusto Macchetto e Nicola Tosolini. Insomma, anche questo mese il Big garantisce storie per ogni tipo di lettori…