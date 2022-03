Blue Lock punta i riflettori su Rensuke Kunigami

L’anime televisivo del manga Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yūsuke Nomura ha cominciato a trasmettere in streaming un video promozionale puntando i riflettori sul personaggio Rensuke Kunigami. Di seguito ecco un poster e il video che permette a chi si sta appassionando al manga di conoscere meglio Rensuke:

Le parole espresse dal protagonista in questione sono le seguenti:

“Nel calcio sono un super eroe. Non c’è niente di imbarazzante, colpirò tutto il mondo apertamente per i miei sogni.“

Queste parole anticipano la personalità e la sicurezza di questo giocatore di calcio, di sicuro molto sicuro di sé e difficile da affrontare per chiunque.

Il sito ha trasmesso in streaming un video che metteva in evidenza Meguru Bachira il mese scorso e Yoichi Isagi il mese prima.

L’anime sarà presentato in anteprima quest’anno e include:

Tetsuaki Watanabe dirigerà l’anime a 8-Bit con Shunsuke Ishikawa come assistente alla regia. Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon) supervisiona e scrive le sceneggiature della serie, e Kaneshiro del manga supervisiona la storia.

Yutaka Uemura (regista di Saga of Tanya the Evil) è il concept advisor.

Masaru Shindō è il designer dei personaggi principali e il capo direttore dell’animazione, e Kenji Tanabe e Kento Toya sono anche designer dei personaggi e direttori dell’animazione. Jun Murayama sta componendo la musica.

Si tratta di un manga shōnen scritto da Muneyuki Kaneshiro ed illustrato da Yusuke Nomura. L’opera viene serializzata sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 1º agosto 2018. L’edizione italiana del manga è stata annunciata da Panini Comics a marzo 2021.

Dopo una disastrosa sconfitta ai Mondiali del 2018, la squadra giapponese fatica a riorganizzarsi. Ma cosa manca? Un Ace Striker assoluto, che può guidarli alla vittoria. La Japan Football Union è determinata a creare un attaccante che ha fame di gol e sete di vittoria, e che può essere lo strumento decisivo per ribaltare una partita persa. Per farlo, ha raccolto 300 dei migliori giocatori del Giappone e i più brillanti giocatori della gioventù. Chi emergerà per guidare la squadra e saranno in grado di superare i muscoli e superare tutti coloro che si frapponeranno sulla loro strada?