Blue Lock: il manga sul calcio ottiene uno spin-off!

Il numero di aprile di Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha ha rivelato mercoledì che Blue Lock avrà un manga spinoff!!

Verrà lanciato nel numero di luglio della rivista il 9 giugno. Il manga si concentrerà su Seishirō Nagi prima che entri nel titolo Struttura Blue Lock.

La rivista rivelerà l’artista per il manga in un secondo momento.

Kodansha Comics sta pubblicando digitalmente il manga originale Blue Lock in inglese e lo rilascerà anche in versione cartacea. L’azienda descrive la storia:

Quando il Giappone viene sconfitto dal Belgio al Mondiale in Russia, perdendo ancora una volta l’occasione di accedere ai quarti di finale della Coppa del Mondo, la dirigente della JFA Anri Teieri comprende che il calcio del Giappone non riesce più a fare passi avanti, anche perché i suoi colleghi sono interessati solo al mero profitto economico, mentre lei vorrebbe che il Giappone vincesse il Mondiale di Calcio. Fa dunque approvare il progetto “Blue Lock” diretto da Jinpachi Ego, con lo scopo di selezionare 300 tra i calciatori giapponesi migliori dei campionati liceali e condurli in un’accademia speciale.

Tra i selezionati c’è Yoichi Isagi, che ha perso la partita di qualificazione del campionato nazionale liceale non avendo avuto il coraggio di segnare il gol del pareggio preferendo passare la palla a un compagno meno talentuoso di lui che ha fallito miseramente. Al Blue Lock, che ha lo scopo di trasformare uno dei 300 giovani atleti nell’attaccante più forte del mondo che porterà il Giappone alla gloria calcistica, Isagi cercherà di emergere in un ambiente competitivo, tra tecnologie avanzate e rivali temibili. Come prima tappa del loro progetto, Ego e Teieri puntano alla prima storica vittoria del Mondiale Under-20, e fanno scendere in campo i migliori calciatori nella squadra nominata Blue Lock Eleven, nella quale anche Isagi trova un posto, contro la formazione ufficiale del Giappone Under-20; in caso di vittoria saranno i calciatori del Blue Lock a rappresentare il Giappone al Mondiale Under-20.