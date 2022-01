Panini Comics: aumento dei prezzi per la carenza di carta

Con un comunicato sui propri vari canali social Panini Comics ha dato notizia di un prossimo aumento dei prezzi, causato dalla difficoltà nell’approvvigionamento di carta che si stanno verificando in tutto il mondo negli ultimi due anni.

La pandemia globale ha comportato infatti una serie di disagi nel traffico di merci in tutto il mondo, ma il comparto editoriale è stato uno dei più colpiti dal momento che la richiesta della materia prima, ovvero la carta, è aumentata a dismisura, anche per il fatto che è cresciuta in maniera incontrollata la produzione di imballi in cartone utilizzati nel commercio online.

Già da mesi i lettori stanno facendo i conti con diversi ritardi nelle uscite dovuti ai problemi di approvvigionamento incontrati dalle stamperie. La situazione non accenna a migliorare e ha costretto Panini a rivedere i suoi prezzi, portando a pensare anche che questo aumento toccherà anche altre case editrici.

La politica dei prezzi di Panini aveva già sollevato numerose polemiche negli anni scorsi per alcuni sensibili aumenti di prezzo, in particolare sulle pubblicazione Marvel, reputati ingiustificati. Oggi c’è una motivazione più tangibile, ma ad ogni modo molti fan dovranno rivedere la loro quota di acquisti.

Non ci sono ancora notizie sulla portata dell’aumento dei prezzi e quali e quante linee editoriali toccherà, ma essendo legato alla materia prima principale probabilmente toccherà Marvel, DC, Planet Manga, Disney e Panini Comics in maniera indiscriminata.

Di seguito la comunicazione ufficiale diffusa su Facebook e Instagram.