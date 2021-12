Blue Lock: una nuova visual in attesa dell’adattamento anime

Il profilo Twitter legato allo sviluppo dell’anime del manga Blue Lock ha pubblicato, nelle ultime ore, una nuova visual che aumenta l’attesa verso questa produzione.

La visual in questione ritrae Bachira Meguru.

Aspettando ulteriori novità in tal senso, occorre dare un’occhiata a quelli che sono i dettagli, sino ad ora noti, riguardanti questa serie animata.

I dettagli dell’anime basato sul manga di di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura

Blue Lock, lo shonen manga sportivo di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, godrà di un adattamento anime per la tv che debutterà nel corso del 2022.

La serie sarà realizzata dallo studio 8-Bit (Vita da Slime) sotto la direzione di Tetsuaki Watanabe (Powerful Pro Yakyu Powerful Koko-hen) e Shunsuke Ishikawa.

Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon) stende e supervisiona le sceneggiature e il maestro Kaneshiro supervisiona la storia.

Masaru Shindo (Fruits Basket, Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU) è il character designer principale e il supervisore dell’animazione.

Jun Murayama (Wandering Witch – The Journey of Elaina) compone la colonna sonora.

Il manga di Blue Lock in Italia

Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura hanno iniziato la serializzazione di Blue Lock sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha il 1 agosto 2018.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 16 volumi; il volume 15 è stato pubblicato il 15 agosto mentre il volume 16 è stato rilasciato il 15 ottobre.

Il manga è tra i vincitori del 45° Premio Manga Kodansha e ha una tiratura complessiva che va oltre le 5 milioni di copie.

In Italia ha debuttato per Planet Manga il 29 luglio 2021: