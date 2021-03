Planet Manga, come suggerito dal teaser del 20 Marzo, pubblicherà Blue Lock in Italia.

L’annuncio arriva dalla pagina Facebook ufficiale della casa editrice; il primo volume sarà disponibile a Luglio in fumetteria, con tutti i dettagli del caso rimandati al prossimo numero del catalogo Anteprima:

Ci siamo divertiti nei giorni scorsi, ma ora torniamo serissimi: il primo annuncio che vi abbiamo suggerito era proprio BLUE LOCK, il manga (anti) sportivo per eccellenza!

Siete stati bravi a indovinare, però era facile!

Calcio e sopravvivenza, adrenalina ed egoismo…dimenticatevi tutto quello che conoscete sul fair play!

Blue Lock 1 arriverà in fumetteria, libreria e su panini.it a partire da luglio!

Il primo annuncio è andato, il prossimo ve lo sveliamo alle 13:00!

Restiamo in attesa dei prossimi tre annunci Planet Manga.

Planet Manga e gli autori di Blue Lock

In corso su Weekly Shonen Magazine dal 1 Agosto 2018, Blue Lock è un manga sul calcio che prende il via dall’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 a seguito dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente invece di calciare in porta.

Per prepararsi ai mondiali del 2022 prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto – prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.”

La serie si compone al momento di 13 volumetti.

Secondo Hajime Isayama questo è il manga che tutti i Giapponesi dovrebbero leggere; il consiglio è stato stampato su un inserto pieghevole contenuto nel volume 33 de L’Attacco dei Giganti.

Ricordiamo che i suoi autori sono stati già pubblicati nel nostro Paese: di Muneyuki Kaneshiro Edizioni Star Comics ha in catalogo As the Gods Will e Jagan, mentre di Yusuke Nomura Planet Manga ha pubblicato Dolly Kill Kill.

