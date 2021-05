Sono stati annunciati i vincitori della 45^ edizione del prestigioso Premio Manga Kodansha, scopriamoli insieme suddivisi per categorie.

45° Premio Manga Kodansha – Shonen

Blue Lock

di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura

In corso su Weekly Shonen Magazine dal 1 Agosto 2018, Blue Lock è un manga sul calcio che prende il via dall’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 a seguito dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente invece di calciare in porta.

Per prepararsi ai mondiali del 2022 prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto – prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.”

La serie si compone al momento di 13 volumi; il volume 14 uscirà il 17 Maggio.

In Italia uscirà per Planet Manga da Luglio.

Ricordiamo che di Muneyuki Kaneshiro Edizioni Star Comics ha in catalogo As the Gods Will e Jagan, mentre di Yusuke Nomura Planet Manga ha già pubblicato Dolly Kill Kill.

45° Premio Manga Kodansha – Shojo

Hananoi-kun to Koi no Yamai

di Megumi Morino

Hananoi-kun to Koi no Yamai è in corso di serializzazione dal 2017 all’interno della rivista Dessert di Kodansha; al momento è stata raccolta in 8 volumi.

45° Premio Manga Kodansha – Generale

Yuria-sensei no Akai Ito

di Kiwa Irie

Yuria-sensei no Akai Ito è in corso di pubblicazione dal 2018 sulle pagine della rivista di manga josei Be-Love edita da Kodansha; al momento si compone di 8 volumi.

Acquista Jagan Vol. 1