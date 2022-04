Haikyu!!: svelato il numero delle pagine e il protagonista del one-shot

Haikyu è in assoluto uno degli anime sportivi più famosi e soprattutto apprezzati. La serie nata dal talento di Haruichi Furudate si concentra sullo sport della pallavolo e inserisce l’azione anime nelle partite disputate.

Il franchise dell’anime celebra il suo decimo anniversario, e la serie ha annunciato una serie di progetti per festeggiare il traguardo.

I progetti sono diversi. Si va da partnership con vere squadre di pallavolo fino a disegni del creatore della serie.

Ora, sembra che un nuovo speciale manga sia destinato a viaggiare nel passato con il “Capitano intrigante”.

Dunque per celebrare questo importante anno, il franchise ha confermato una serie di nuovi progetti in lavorazione.

L’insider MangaMoguraRE sul suo account Twitter riporta questo aggiornamento:

A new special chapter of "Haikyuu" by Haruichi Furudate titled "Haikyuu Tokubetsuhen Matsuri Futatabi" with focus on Kuroo will be published in Weekly Shounen Jump issue 21-22/2022 out April 25. 19 pages. pic.twitter.com/oGR0hyAEVS

