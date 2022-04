Haikyu!!: il manga ritorna con un capitolo speciale su Jump

Il manga di Haikyu!! è stato uno dei titoli di stampo sportivo più popolari di Shonen Jump. Il gioiellino di Hauirichi Furudate, infatti, è riuscito a costruire una trama avvincente legata al mondo della pallavolo, serializzato sul magazine di punta di Shueisha per ben 8 anni.

La serie si era ufficialmente conclusa nell’estate del 2020 quando il sensei pubblicò il capitolo 402 che mise un punto alla trama originale.

Ad ogni modo, per il 10° anniversario di Haikyu!!, l’autore e l’editore hanno avviato una serie di progetti, uno dei quali riguarda un inedito capitolo del manga.

L’arrivo di una nuova puntata era stato preannunciato a febbraio. Tuttavia non sono più emersi dettagli a riguardo fino ad oggi quando i primi leak di Jump hanno fornito ulteriori informazioni.

Nel prossimo numero del magazine, dunque, Haikyu!! tornerà con un capitolo speciale e con tanto di tavola a colori realizzata per l’occasione. Attualmente non sappiamo quante pagine tratterrà questo capitolo. Tantomeno se rivedremo i protagonisti dopo il finale della serie, ma non ci resta che attendere una settimana per scoprirlo.

L’aggiornamento giunge dall’insider WSJ_manga, che ormai conosciamo bene grazie ai tanti aggiornamenti che è riuscito a far trapelare. Alla fine tutti erano attendibili e lo stesso possiamo dire per questa nuova notizia.

Di seguito è possibile vedere quanto annunciato:

According to leaks, Haikyu!! by Haruichi Furudate will be receiving a special chapter with a Color Page in next week's Weekly Shonen Jump Issue #21/22. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 13, 2022

Haikyu!!: il manga

Ricordiamo che Haikyu!! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Dopo avere debuttato inizialmente come one-shot sulla rivista “Jump NEXT!“, la serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020.

I capitoli sono raccolti e pubblicati in 45 volumi tankōbon in Giappone.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014 al 21 luglio 2021.

Haikyu!! risulta essere il secondo manga più venduto in Giappone nel decennio tra il 2010 ed il 2019, con oltre 33 milioni di tankōbon venduti.