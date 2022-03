Haikyu!!: Nuove illustrazioni celebrano il decimo anniversario

Il creatore di Haikyu sta celebrando il decimo anniversario della serie in grande stile!

La serie manga originale di Haruichi Furudate ha terminato la sua corsa sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha un paio di anni fa

I fan stanno ancora celebrando il suo gran finale fino ad oggi.

Ciò include lo stesso creatore dietro la serie poiché ha continuato a onorare il franchise molto tempo dopo il suo capitolo finale.

Con la serie che ha raggiunto il suo decimo anniversario quest’anno, non c’è momento migliore per celebrare Haikyu.

Haikyu!! festeggerà il suo decimo anniversario con una serie di nuovi importanti progetti. Questo include uno speciale visual dello stesso Haruichi Furudate.

Questa nuova grafica riunirà i vari personaggi preferiti dai fan, per uno speciale crossover con i loro design dal capitolo finale della serie.

Ciò significa che i fan potranno vederli tutti negli anni trascorsi dalla fine della serie. Presto si uniranno tutti per una celebrazione speciale che porterà tutto al livello successivo.

Questi nuovi schizzi saranno mostrati con l’account Twitter ufficiale della serie, e il primo riguarda Kotaro Bokuto di Fukurodani:

Il secondo riguarda Satori Tendo di Shiratorizawa:

Il terzo riguarda Shiratorizawa Wakatoshi Ushijima:

Infine ecco Kenji Futakuchi di Date Tech:

Ognuno di questi look è un po’ spoiler per i fan che potrebbero non essere completamente aggiornati con il manga. Questo segue un salto temporale per l’arco finale della serie, e il capitolo finale stesso rivela cosa ognuno dei personaggi ha deciso di fare dopo il liceo.

Ma se l’anime è più veloce, ora puoi trovare le quattro stagioni di Haikyu in streaming con Crunchyroll. Descrivono ufficialmente la serie come tale: