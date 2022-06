Il mondo dei manga e degli anime si divide in tanti target, e numerosi generi e sottogeneri. Esistono tante sfaccettature, e oggi andiamo a rispondere ad una specifica domanda: cos’è un manga Spokon? Uno potrebbe essere Captain Tsubasa.

Spokon tradotto dal giapponese “tenacia sportiva” descrive un genere specifico di manga e anime, dove a farla da padrone è appunto uno scenario sportivo e dei protagonisti atleti, o aspiranti nella maggior parte dei casi. Cos’è un manga Spokon? Il genere spesso è sfaccettato e si fonde anche ad altre tematiche.

Nel medium fumettistico nipponico esistono tanti sottogeneri e tante fusioni, e sono state create storie che hanno risposto ampiamente alla domanda cos’è un manga Spokon? Unendo numerosi generi.

Di seguito parliamo di alcuni esempi di storie e manga sportivi entrati nell’immaginario collettivo del pubblico, grazie a sequenze, dialoghi e tavole memorabili. Ecco alcune storie imprescindibili.

Cos’è un manga Spokon?

Di seguito alcuni esempi per ampliare e spiegare nel dettaglio le sfaccettature del vario genere Spokon!

Attacker You! – Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo (1984)

Il classico dei classici è un netto esempio di come il genere Spokon può variare. Impostato come un manga sportivo, come la maggior parte di voi sa, andrà a sfociare in un racconto sempre sportivo a tinte slice of life incentrato su un target shōjo, più verso un pubblico di ragazze adolescenti.

Slam Dunk (1990) – Cos’è un manga Spokon?

Slam Dunk di Takehiko Inoue è forse uno dei manga sportivi più puri di sempre, anche se anch’esso, per via dello sviluppo dei personaggi, sfocia nella commedia/slice of life, regalando al lettore momenti empatici, epici e divertenti.

Ashita no Joe (Rocky Joe – 1968)

Per quanto la classificazione di questo manga lo riporta a Spokon puro, in questo caso la Boxe è usata come pretesto, come sfondo, per raccontare una storia drammatica, spessa e sfaccettata, che ancora oggi è capace di far commuovere e riflettere.

Hajime no Ippo (1989)

Hajime no Ippo è lo Spokon per eccellenza (anche se non edito in Italia) che racconta proprio come un Battle Shōnen la nascita e l’ascesa del pugile Ippo Makunochi.

Anche qui abbiamo una diramazione verso la commedia e lo slice of life, ma il volto Spokon tiene duro e muta l’opera in una storia sportiva nuda e cruda.