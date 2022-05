Kinnikuman: scopri il libro che raccoglie circa 1400 tecniche del manga

Gli appassionati dei manga del genere di combattimento sono tantissimi e rappresentano la fetta più grande del pubblico di lettori di Jump. Kinnikuman è uno dei manga shonen più famosi degli anni ottanta che si concentra sul wrestling.

Oggi annunciamo un aggiornamento particolare legato alla serie. In Giappone esiste una serie di libri educativi indispensabile, caratterizzata da immagini.

La maggior parte della documentazione presentata si concentra sulla vita naturale, tuttavia il nuovo libro raccoglierà informazioni dalla serie Kinnikuman.

Si concentrerà particolarmente sulle tecniche descritte nel manga originale e nel suo sequel conosciuto in Italia come Ultimate Muscle. Questo presenta circa 1.400 tecniche e oltre 1.600 illustrazioni.

Le tecniche sono suddivise in nove sezioni:

colpo contundente;

body press;

ferita esterna;

blocco;

lancio;

colpo;

schianto;

mossa sigillata;

tecnica sovrumana.

Il libro elenca non solo le mosse della serie Kinnikuman, ma anche le mosse di wrestling della vita reale.

Le mosse complicate otterranno diagrammi fotogramma per fotogramma che spiegano come funzionano. Ci sono anche pagine che analizzano le abilità sovrumane da una prospettiva scientifica.

Insieme a un’edizione normale, il libro riceverà anche un’edizione speciale in prima stampa con un caso disegnato dal duo di creatori di manga Kinnikuman Yumetamago. Il libro sarà spedito in Giappone il 15 settembre.

Kinnikuman: il manga

Ricordiamo che nasce nel 1979 dal talento di Yoshinori Nakai e Takashi Shimada noti soprattutto come Yudetamago. Dal 1979 al 1987 venne pubblicato su Weekly Shonen Jump e arrivò anche a vincere il premio Shogakukan Manga Award nel 1985.

In origine Kinnikuman era una parodia di Ultraman, un personaggio televisivo immaginario.

Kinnikuman era un supereroe imbranato e maldestro, chiamato in aiuto solo quando gli altri supereroi non erano disponibili. Si potenziava mangiando aglio che lo trasforma in un gigante per combattere i mostri.

Dopo i primi capitoli, Kinnikuman iniziò ad essere una serie incentrata sul wrestling. Il protagonista lottava contro una miriade di personaggi bizzarri dei quali molti hanno l’aspetto di giocattoli, elettrodomestici e attrezzi con gambe e braccia o parodie di wrestler famosi.