Kinnikuman: ecco Il prestigioso oggetto da collezione a tema

Prima di Kinnikuman (Ultimate Muscle), numerosi franchise hanno ricevuto merchandising strano e singolare in passato: dalle sardine di Gundam al dentifricio di Attack on Titan fino al kit da barba di Neon Genesis Evangelion.

Ma l’opera cult è tornata in auge per quanto riguarda queste trovate promozionali, con un pezzo rarissimo da collezione.

Kinnikuman, spesso indicato come Ultimate Muscle qui in Occidente, ha fatto molta strada per ricreare il suo leggendario trofeo che tanti lottatori hanno richiesto a gran voce nella serie, e costerà ai fan della serie un bel po’ di soldi se vogliono comprarlo, ma il pezzo è più unico che raro.

La merce in questione è in realtà il trofeo alloggiato all’interno della cima della “Tournament Mountain”, che può essere preso solamente da un tag team che è in grado di lavorare bene con il proprio compagno, dimostrando di essere un ottimo squadra.

Solo cinque di questi trofei a grandezza naturale saranno realizzati e saranno venduti al dettaglio per circa 8.000 dollari USA e il franchise dell’anime ha condiviso un primo sguardo al trofeo a grandezza naturale:

Il creatore della serie, Takashi Shimada, si esposto al riguardo di questa pregiato e costoso oggetto da collezione:

“Trofei del genere dedicati ai match tag team, colpiscono sempre i fan del pro-wrestling e i ragazzi appassionati della disciplina, quindi il solo guardarne uno può causare dipendenza. Penso di volerne uno anche io. Per favore, prendetene uno!”

I produttori di questo trofeo, Castem, faranno anche versioni molto più piccole che non avranno un limite in termini di numero complessivo, che i fan saranno in grado di prendere per circa $252 USD ciascuno.